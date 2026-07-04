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Alpha Box office Day 1: पहले दिन चिल्लर भी ठीक से नहीं कमा पाई आलिया भट्ट की फिल्म, लोगों ने थमाया 'फ्लॉप' का तमगा

Alia Bhatt Bobby Deol Sharvari Wagh Film Alpha Box office Day 1: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई एक्शन फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है. हालांकि लोगों को आलिया भट्ट की ये फिल्म खास पसंद नहीं आ रही है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 4, 2026 8:01 AM IST
Alpha Box office Day 1: पहले दिन चिल्लर भी ठीक से नहीं कमा पाई आलिया भट्ट की फिल्म, लोगों ने थमाया 'फ्लॉप' का तमगा

Alpha Box office Day 1

Alia Bhatt Bobby Deol Sharvari Wagh Film Alpha Box Office Day 1: बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. बीते दिन ही यशराज फिल्म्स की स्पाई मूवी 'अल्फा' (Alpha) रिलीज कर दी गई है जिसमें आलिया भट्ट मेन लीड के तौर पर नजर आ रही हैं. इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी नजर आए हैं. यशराज फिल्म्स ने अल्फा को बनाने में जमकर पैसा बहाया है. हालांकि इतना पैसा लगाने के बाद भी फिल्म 'अल्फा' लोगों को पसंद नहीं आ रही है. यही वजह है कि पहले ही दिन फिल्म 'अल्फा' की खास कमाई नहीं हो पाई. लोग फिल्म 'अल्फा' को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. अगर बात करें फिल्म 'अल्फा' की पहले दिन की कमाई की तो इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.00 करोड़ रुपए कमाए हैं. बीते दिन फिल्म 'अल्फा' के 7,534 शोज दिखाए गए. इसी के साथ फिल्म 'अल्फा' का टोटल ग्रॉस 5.00 करोड़ रुपए हो गया है.

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फिल्म 'अल्फा' को देखकर टूटा आलिया भट्ट के फैंस का दिल

फिल्म का नेट कलेक्शन 9 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इसी के साथ फिल्म 'अल्फा' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 15.80 करोड़ रुपए हो गया है. इस फिल्म पर यशराज ने करीब 10-130 करोड़ रुपए का खर्च किया है. इस हिसाब से फिल्म 'अल्फा' के पहले दिन की कमाई चिल्लर से ज्यादा नहीं है. यही वजह है कि रिलीज होते ही फिल्म 'अल्फा' को लोगों ने फ्लॉप बताना शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट ने बहुत खराब काम किया है. आलिया भट्ट के एक्शन सीन्स बहुत खराब हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट ट्रोल तक हो गई हैं.

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फिल्म 'अल्फा' का क्या होने वाला है हाल?

रिलीज के बाद से ही लोग फिल्म 'अल्फा' के बारे में बुरे रिव्यूज दे रहे हैं. हालांकि लोगों को शारवरी और बॉबी देओल का काम पसंद आया है. बावजूद इसके फिल्म 'अल्फा' लोगों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पा रही है. ऐसे में फिल्म 'अल्फा' को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वीकेंड का फायदा फिल्म 'अल्फा' को मिल सकता है. हालांकि खराब रिव्यूज फिल्म 'अल्फा' का खेल खराब कर सकते हैं. वैसे भी फिल्म 'अल्फा' को वैलकम टू द जंगल और कॉकटेल जैसी फिल्में टक्कर दे रही हैं. वहीं हुमा कुरैशी भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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