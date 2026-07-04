Alpha Day 2 Collection: आलिया-शरवरी का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू? दूसरे दिन की कमाई देख मेकर्स भी रह जाएंगे दंग!

Alpha Box Office Collection Day 2: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) स्टारर YRF के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला लीड एक्शन फिल्म 'अल्फा' (Alpha) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. मूवी के रिलीज होते ही इसको लेकर निगेटिविटी का पहाड़ खड़ा किया जा रहा था, लेकिन दूसरे ही दिन आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी करवट ली, जिसने सभी ट्रेड एनालिस्टों के प्रेडिक्शन्स को उलट-पुलट कर रख दिए. ओपनिंग डे से ही सोशल मीडिया पर चल रहे 'अल्फा' के खिलाफ निगेटिव ट्रेंड्स के बीच शनिवार को फिल्म की कमाई का ऐसा ग्राफ सामने आया, जिसे देखकर मेकर्स भी दंग रह जाएंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि, नेगेटिविटी के बीच आलिया और शरवरी की मूवी ने दूसरे दिन (Alpha Box Office Collection Day 2) कितने की कमाई की है.
3 जुलाई 2026, शुक्रवार को रिलीज हुई आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' को क्रिटिक्स से तो मिले-जुले रिव्यूज मिले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ काफी निगेटिविटी देखने को मिल रही है. शिव रवैल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के रिलीज से पहले जितना बज देखा जा रहा था उस हिसाब से मेकर्स को ओपनिंग डे पर इसके कम से कम 20+ करोड़ रुपए की कलेक्शन की उम्मीद थी लेकिन, 'अल्फा' ने भारत में पहले दिन 9.25 करोड़ का नेट कलेक्शन (Alpha Box Office Collection) किया. हालांकि, दूसरे दिन इसने ठीक-ठाक कमाई की है.
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क ने 'अल्फा' के दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं. खबर लिखे जाने तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, आलिया और शरवरी की फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 5.87 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है. हालांकि, अगर इसके बज और वीकेंड के हिसाब से देखा जाए तो कलेक्शन काफी कम हैं, लेकिन जिस तरह से इसे रिव्यू मिल रहे हैं उस लिहाज से ये फिल्म ने दूसरे दिन शानदार कमाई की है और दो दिनों में ही इसने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.
Day 1- 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 5.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन
भारत में कुल कलेक्शन- 15.12 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 18.03 करोड़ रुपए
वहीं अगर बात करें 'अल्फा' के बजट की तो मेकर्स ने अभी तक फिल्म के ऑफिशियल बजट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'अल्फा' को 100 से 130 करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ बनाया गया है. इस लिहाज से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए आने वाले दिनों में अपनी कमाई में बड़ा उछाल दिखाना ही होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…