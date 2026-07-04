google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Box Office
  • Alpha Day 2 Collection: आलिया-शरवरी का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू? दूसरे दिन की कमाई देख मेकर्स भी रह जा...

Alpha Day 2 Collection: आलिया-शरवरी का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू? दूसरे दिन की कमाई देख मेकर्स भी रह जाएंगे दंग!

Alpha Box Office Collection: सोशल मीडिया पर भारी निगेटिविटी के बीच आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की 'अल्फा' के शनिवार यानी दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आए हैं. आइए जानते हैं दूसरे दिन मूवी का क्या हाल रहा.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: July 4, 2026 9:34 PM IST
Alpha Day 2 Collection: आलिया-शरवरी का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू? दूसरे दिन की कमाई देख मेकर्स भी रह जाएंगे दंग!

दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रहा अल्फा का हाल?

Alpha Box Office Collection Day 2: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) स्टारर YRF के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला लीड एक्शन फिल्म 'अल्फा' (Alpha) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. मूवी के रिलीज होते ही इसको लेकर निगेटिविटी का पहाड़ खड़ा किया जा रहा था, लेकिन दूसरे ही दिन आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी करवट ली, जिसने सभी ट्रेड एनालिस्टों के प्रेडिक्शन्स को उलट-पुलट कर रख दिए. ओपनिंग डे से ही सोशल मीडिया पर चल रहे 'अल्फा' के खिलाफ निगेटिव ट्रेंड्स के बीच शनिवार को फिल्म की कमाई का ऐसा ग्राफ सामने आया, जिसे देखकर मेकर्स भी दंग रह जाएंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि, नेगेटिविटी के बीच आलिया और शरवरी की मूवी ने दूसरे दिन (Alpha Box Office Collection Day 2) कितने की कमाई की है.

Alpha Review: बकवास स्क्रिप्ट और कमजोर एक्शन, Alia Bhatt और Sharvari Wagh ने मिलकर उड़ाई स्पाई यूनिवर्स की धज्जियां
Also Read

Alpha Review: बकवास स्क्रिप्ट और कमजोर एक्शन, Alia Bhatt और Sharvari Wagh ने मिलकर उड़ाई स्पाई यूनिवर्स की धज्जियां

मेकर्स की उम्मीद पर खरी उतरी Alpha?

3 जुलाई 2026, शुक्रवार को रिलीज हुई आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' को क्रिटिक्स से तो मिले-जुले रिव्यूज मिले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ काफी निगेटिविटी देखने को मिल रही है. शिव रवैल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के रिलीज से पहले जितना बज देखा जा रहा था उस हिसाब से मेकर्स को ओपनिंग डे पर इसके कम से कम 20+ करोड़ रुपए की कलेक्शन की उम्मीद थी लेकिन, 'अल्फा' ने भारत में पहले दिन 9.25 करोड़ का नेट कलेक्शन (Alpha Box Office Collection) किया. हालांकि, दूसरे दिन इसने ठीक-ठाक कमाई की है.

Alpha Box office Day 1: पहले दिन चिल्लर भी ठीक से नहीं कमा पाई आलिया भट्ट की फिल्म, लोगों ने थमाया 'फ्लॉप' का तमगा
Also Read

Alpha Box office Day 1: पहले दिन चिल्लर भी ठीक से नहीं कमा पाई आलिया भट्ट की फिल्म, लोगों ने थमाया 'फ्लॉप' का तमगा

Alpha बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क ने 'अल्फा' के दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं. खबर लिखे जाने तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, आलिया और शरवरी की फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 5.87 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है. हालांकि, अगर इसके बज और वीकेंड के हिसाब से देखा जाए तो कलेक्शन काफी कम हैं, लेकिन जिस तरह से इसे रिव्यू मिल रहे हैं उस लिहाज से ये फिल्म ने दूसरे दिन शानदार कमाई की है और दो दिनों में ही इसने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

Day 1- 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 5.87 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 15.12 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 18.03 करोड़ रुपए

कितना है Alpha का बजट?

वहीं अगर बात करें 'अल्फा' के बजट की तो मेकर्स ने अभी तक फिल्म के ऑफिशियल बजट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'अल्फा' को 100 से 130 करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ बनाया गया है. इस लिहाज से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए आने वाले दिनों में अपनी कमाई में बड़ा उछाल दिखाना ही होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

Alliance में दोबारा नजर आएंगे वंशज सिंह, वाइल्डकार्ड एंट्री से पहले कुशल टंडन के खिलाफ उगला जहर; कहा- 'अब मैं बताऊंगा इसको'

Next Story

Alliance में दोबारा नजर आएंगे वंशज सिंह, वाइल्डकार्ड एंट्री से पहले कुशल टंडन के खिलाफ उगला जहर; कहा- 'अब मैं बताऊंगा इसको'