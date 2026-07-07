Alpha Day 4 Collection: 'अल्फा' का मंडे टेस्ट में निकला दम, चौथे दिन की कमाई देख मेकर्स को लगा झटका

Alpha Day 4 Collection: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की एक्शन-थ्रिलर 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गई है. वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली इस फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन बेहद कम रहा.

'अल्फा' का मंडे टेस्ट में निकला दम

यशराज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड एक्शन फिल्म 'अल्फा' इन दिनों सिनेमाघरों में चर्चा का विषय बनी हुई है. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के दमदार एक्शन से सजी इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. इसके बावजूद, शुरुआती वीकेंड पर फिल्म ने टिकट खिड़की पर जमकर नोट छापे, जिसे देखकर लग रहा था कि यह बॉक्स ऑफिस पर नए रिकाॅर्ड बनाएगी. लेकिन सोमवार आते ही फिल्म की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया है. फिल्म अपने पहले 'मंडे टेस्ट' में औंधे मुंह गिर गई है, जिसने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है.

चौथे दिन की कमाई ने दिया बड़ा झटका

रिलीज के चौथे दिन, यानी अपने पहले वर्किंग डे को 'अल्फा' का बिजनेस उम्मीद से काफी कम रहा. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को महज 3.85 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. रिलीज के बाद से यह फिल्म का किसी एक दिन का सबसे कम कलेक्शन है. हालांकि, सिनेमाघरों में कामकाजी दिन होने के कारण गिरावट आना स्वाभाविक था, लेकिन यह गिरावट अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी है. उम्मीद की जा रही है कि रात के शोज के अंतिम आंकड़े आने के बाद इस नंबर में थोड़ा सुधार हो सकता है.

'अल्फा' का अब तक का सफर

फिल्म ने पहले तीन दिनों में बेहतरीन बढ़त दिखाई थी, लेकिन चौथे दिन का कलेक्शन बेहद निराशाजनक रहा.

Day 1- 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 2- 11.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 3- 13.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 4- 3.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 37.85 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 44.43 करोड़ रुपए

बजट और स्टारकास्ट की चुनौती

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाई-ऑक्टेन एक्शन से भरपूर 'अल्फा' का बजट लगभग 100 करोड़ से 130 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. भारी-भरकम बजट की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए आने वाले दिनों में मजबूत पकड़ बनानी होगी. फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो आलिया और शरवरी के साथ-साथ बॉबी देओल और अनिल कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसके अलावा, फिल्म में ऋतिक रोशन का उनके 'वॉर' वाले कबीर के किरदार में एक धमाकेदार कैमियो भी है, जो दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.