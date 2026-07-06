Alpha VS WTTJ Box Office Collection: आलिया की 'अल्फा' ने वीकेंड पर उड़ाया गर्दा, तो अक्षय की 'वेलकम टू द जंगल' ने भी संडे को लूटी महफिल

Alpha VS WTTJ Box Office Collection: आलिया भट्ट की एक्शन फिल्म 'अल्फा' ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार कलेक्शन किया है. वहीं, पहले से ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने संडे को महफिल लूट ली है.

'अल्फा' ने वीकेंड पर उड़ाया गर्दा

Alpha VS WTTJ Box Office Collection: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्मों के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है. एक तरफ यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की वूमेन सेंट्रिक एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' है, तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार की भारी-भरकम स्टारकास्ट वाली कल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'वेलकम टू द जंगल'. 3 जुलाई को रिलीज हुई 'अल्फा' को जहां बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहचान बनानी है, वहीं 26 जून को रिलीज हुई 'वेलकम टू द जंगल' पहले से ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है.

'अल्फा' का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन

शिव रवैल के निर्देशन में बनी और आलिया भट्ट व शरवरी स्टारर फिल्म 'अल्फा' को दर्शकों और क्रिटिक्स से सकारात्मक रिएक्शन मिली है. फिल्म के एक्शन सीन्स की काफी चर्चा हो रही है. 'सैकनिल्क' के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले तीन दिनों में ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया है. रविवार यानी तीसरे दिन को फिल्म के कलेक्शन में अच्छा उछाल देखा गया. फिल्म ने तीसरे दिन 13.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वाइज

पहला दिन (शुक्रवार) 9.25

दूसरा दिन (शनिवार) 11.50

तीसरा दिन (रविवार) 13.25

कुल वीकेंड कलेक्शन 34.00 करोड़

अक्षय कुमार की फिल्म का हाल

दूसरी तरफ, अहमद खान के निर्देशन में बनी मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रही है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, अरशद वारसी और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज है. फिल्म ने अपने 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए 9.75 करोड़ का बिजनेस किया, जिससे इसका कुल कलेक्शन 114.90 करोड़ तक पहुंच गया है.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 3.75 करोड़ रुपये

डे 1- 15.25 करोड़ रुपये

डे 2- 20 करोड़ रुपये

डे 3- 24.75 करोड़ रुपये

डे 4- 8.50 करोड़ रुपये

डे 5- 9.25 करोड़ रुपये

डे 6- 6.15 करोड़ रुपये

डे 7- 5.50 करोड़ रुपये

डे 8- 4.50 करोड़ रुपये

डे 9- 7.50 करोड़ रुपये

डे 9- 9.75 करोड़ रुपये

फिल्म की कमाई- 114.90 करोड़ रुपये

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना था कि 'अल्फा' के आने से 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर ब्रेक लग सकता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के दांव इसके उलट रहे, अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म की मजबूत पकड़ के कारण 'अल्फा' का इस पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.