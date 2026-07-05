Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office Collection: आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म 'अल्फा' (Alpha) बीती 3 जुलाई को सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म को पहले दिन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसका नतीजा है कि फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त कमाई कर ली है. वहीं, 26 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने 10 दिन में धांसू कलेक्शन कर लिया है. बताते चलें कि ये फिल्म ऑलरेडी 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' और फिल्म 'अल्फा' ने कितनी कमाई कर ली है.
आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं. इसकी नतीजा कमाई के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'अल्फा' ने तीसरे दिन 13.25 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म का कलेक्शन 34 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये तो दूसरे दिन 11.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, अक्षय कुमार समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को बीते 10 दिनों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये कॉमेडी फिल्म लगातार लोगों को हंसा रही है और मेकर्स की तिजोरी में रुपया बढ़ा रही है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के बाद 10वें दिन 9.75 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही 114.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन
पेड प्रीव्यू- 3.75 करोड़ रुपये
डे 1- 15.25 करोड़ रुपये
डे 2- 20 करोड़ रुपये
डे 3- 24.75 करोड़ रुपये
डे 4- 8.50 करोड़ रुपये
डे 5- 9.25 करोड़ रुपये
डे 6- 6.15 करोड़ रुपये
डे 7- 5.50 करोड़ रुपये
डे 8- 4.50 करोड़ रुपये
डे 9- 7.50 करोड़ रुपये
डे 9- 9.75 करोड़ रुपये
फिल्म की कमाई- 114.90 करोड़ रुपये
शिव रवैल के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अल्फा' ने डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर असर नहीं डाल पाई है. जिस तरह से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को पसंद किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि फिल्म 'अल्फा' पर जरूर इस मूवी ने असर डाल दिया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नाडिंस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, सुनील शेट्टी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी, जैकी श्रॉफ, अरसद वारसी समेत कई स्टार्स काम कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.