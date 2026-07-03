Alpha VS WTTJ Box Office Collection: 'अल्फा' ने ओपनिंग डे पर की इतनी कमाई, 'वेलकम टू द जंगल' के कलेक्शन का रहा ऐसा हाल

Alpha VS Welcome To The Jungle Collection: फिल्म 'अल्फा' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म ने पहले दिन अच्छा कलेक्शन किया है. वहीं, बड़े पर्दे पर पहले से लगी फिल्म' वेलकम टू द जंगल' को आठवें दिन ठीक रिस्पॉन्स मिला है.

अल्फा ने पहले दिन तो वेलकम टू दं जल ने आठवें दिन इतनी कमाई की है.

Alpha VS Welcome To The Jungle Box Office Collection: बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म 'अल्फा' (Alpha) 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कलेक्शन किया है. वहीं, सिनेमाघरों में पहले से लगी अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) आठवें दिन भी अच्छी कमाई की है. हालांकि, फिल्म 'अल्फा' ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई पर असर पड़ा है. आइए जानते हैं कि आलिया भट्ट और शरवरी वाघ और अक्षय कुमार की मूवीज ने कितनी कमाई की है.

फिल्म 'अल्फा' और फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने की इतनी कमाई

फिल्म 'अल्फा' को लेकर काफी बज बना हुआ है. वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी महिला जासूस बनी हुई हैं. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'अल्फा' ओपनिंग डे पर 9 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से कहा जा सकता है कि फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है. वहीं, 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' भी लगातार अच्छी कमाई कर रही है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म ने शुक्रवार 4.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म ने आठवें दिन के हिसाब भले ही अच्छी कमाई कर रही है लेकिन बीते दिनों की अपेक्षा कम कलेक्शन किया है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने अब तक 97.65 करोड रुपये की कमाई कर ली है.