Animal Box Office Collection Day 6: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और बॉबी देओल स्टारर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की हालिया रिलीज मूवी 'एनिमल' सिनेमाघरों से बंपर कमाई कर रही है। इस मूवी को रिलीज हुए अब पूरे 6 दिन बीत चुके हैं। इन 6 दिनों में फिल्म ने कमाई के शानदार आंकड़े पेश किए। छठे दिन भी रणबीर कपूर की मूवी एनिमल ने सिनेमाघरों से बेहद अच्छी कमाई हासिल की है। जिसके बाद ये मूवी छठे दिन ही 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई। यही नहीं, इस फिल्म ने छठे दिन ही निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की पिछली रिलीज मूवी कबीर सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है। Also Read - Animal WW Box Office Collection Day 6: 500 करोड़ के पार हुई 'एनिमल', कमा डाले इतने करोड़ रुपये

एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सामने आए रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'एनिमल' के आंकड़े बेहद जबरदस्त है। इस फिल्म ने छठे दिन सिनेमाघरों से शानदार कमाई हासिल करते हुए अपने खाते में पूरे 27.80 करोड़ रुपये जुटाए। जो बेहद जबरदस्त आंकड़ा हैं। इसके साथ ही मूवी हिंदी बॉक्स ऑफिस से ही अकेले अपने खाते में कुल 278.46 करोड़ रुपये की कुल कमाई हासिल कर चुकी है। यहां देखें फिल्म 'एनिमल' की प्रतिदिन कमाई के आंकड़े। Also Read - बॉबी देओल की मां प्रकाश कौर को पसंद नहीं आई एनिमल? दिया हैरान करने वाला रिएक्शन

शुक्रवार, पहला दिन - 54.75 करोड़ रुपये

शनिवार, दूसरा दिन - 58.37 करोड़ रुपये

रविवार, तीसरा दिन - 63.46 करोड़ रुपये

सोमवार, चौथा दिन - 40.06 करोड़ रुपये

मंगलवार, पांचवा दिन - 34.02 करोड़ रुपये

बुधवार, छठा दिन - 27.80 करोड़ रुपये Also Read - Animal Park: एनिमल से ज्यादा खूंखार होगी रणबीर कपूर की 'एनिमल पार्क', निर्देशक संदीप रेड्डी का फैंस से वादा

कुल कमाई = 278.46 करोड़ रुपये

#Animal continues its SMASHING RUN… A GLORIOUS TOTAL in Week 1 is assured, the numbers in Weekend 2 will give an idea of its *lifetime total*… Fri 54.75 cr, Sat 58.37 cr, Sun 63.46 cr, Mon 40.06 cr, Tue 34.02 cr, Wed 27.80 cr. Total: ₹ 278.46 cr. #Hindi version. Nett BOC.… pic.twitter.com/rcL4Ji8Dyo

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 7, 2023