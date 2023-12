Ranbir Kapoor Film Animal Box office Collection: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'एनिमल' (Animal) ने बॉक्स ऑफिस पर पर एक सप्ताह पूरा कर लिया है। इस फिल्म ने पूरे सप्ताह जमकर कमाई की है जिसका नतीजा आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। फिल्म 'एनिमल' को रिलीज हुए भले ही एक सप्ताह हो गया है लेकिन इसकी दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रणबीर कपूर की फिल्म ने पहले सप्ताह में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी ये फिल्म बंपर कलेक्शन करने वाली है। आइए जानते हैं कि रणबीर की फिल्म 'एनिमल' ने फर्स्ट वीक में कितना कलेक्शन किया है। Also Read - अल्लू अर्जुन ने देख ली 'एनिमल', रश्मिका मंदाना की 'पुष्पा 2' को लेकर दिया बड़ा अपडेट

रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और पहले दिन से लेकर अभी तक धमाकेदार कमाई कर रही है। फिल्म ने पर फर्स्ट वीक में 300.81 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं, फिल्म ने साउथ की भाषाओं में 37.82 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए भारत में कुल 338.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। बताते चलें कि फिल्म 'एनिमल' ने एक सप्ताह 300 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' को पीछे छोड़ दिया। रणबीर कपूर की फिल्म शाहरुख खान की फिल्में 'जवान' और 'पठान' के बाद तीसरे नंबर पर है।

फिल्म 'एनिमल' के पूरे सप्ताह की कमाई पर डालें नजर

दिन 1-54.75 करोड़ रुपये

दिन 2-58.37 करोड़ रुपये

दिन 3-63.46 करोड़ रुपये

दिन 4-40.06 करोड़ रुपये

दिन 5-34.02 करोड़ रुपये

दिन 6-27.08 करोड़ रुपये

दिन 7-22.35 करोड़ रुपये

#Animal is SENSATIONAL… Packs an EXTRAORDINARY TOTAL in Week 1…

⭐️ Third biggest *7 days* of all time.

⭐️ Biggest *7-day* total for a film released on non-holiday.

⭐️ Biggest *7-day* total for a film that faced a clash with another film.

⭐️ Highest grossing ‘A’ certified film.… pic.twitter.com/4YcQiC2NcH

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 8, 2023