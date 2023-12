Animal Box Office Record: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा स्टारर मूवी एनिमल (Animal) सिनेमाघरों में धमाकेदार कमाई कर रही है। इस मूवी को रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 8 दिनों में फिल्म रणबीर कपूर की मूवी ने अच्छी कमाई के आंकड़े पेश किए है। 'एनिमल' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई हासिल की है। मूवी ने अकेले नॉर्थ अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर की धमाकेदार कमाई हासिल की है। इसके साथ ही ये इस शानदार रिकॉर्ड को पार करने वाली चौथी बॉलीवुड मूवी बन गई है। Also Read - तृप्ति डिमरी ने 'एनिमल' में दिए इंटीमेट सीन, एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम की इन बोल्ड फोटोज पर नहीं गया होगा ध्यान

जबकि, इस क्लब में एंट्री करने वाली ये छठी इंडियन फिल्म बन गई है। अब जल्दी ही ये मूवी इस एलिट क्लब में आरआरआर, जवान, पठान और बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज को पछाड़ने की रेस में जुट गई है। इसके साथ ही मूवी की कमाई के आंकड़े एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बज बना रहे हैं।

SUPERSTAR #RanbirKaapor 's #Animal has crossed 10M in North America. All set to Surpass Lifetime of #RRR, #Jawan, #Pathaan and #Bahubali2 there .

Simply CRAZZZZZYYYYY ! pic.twitter.com/jNubfNkAjl

— CineHub (@Its_CineHub) December 9, 2023