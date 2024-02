Yami Gautam Movie Box Office Collection: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' बीते शुक्रवार यानी 23 फरवरी को सिनेमाघरों रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर काफी बज था और उसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे रहा है। फिल्म 'आर्टिकल 370' के पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। यामी गौतम ने फिल्म ने ओपनिंग डे पर अच्छी स्पीड पकड़ी है। इस फिल्म में यामी गौतम की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है और इसलिए लोगों को फिल्म और ज्यादा अच्छी लग रही है। आइए जानते हैं कि यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है। Also Read - Crakk-Article 370 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 की चली आंधी, पहले दिन क्रैक के छुड़ाए छक्के

यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' लोगों को खूब पसंद आ रही है और लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं। इस फिल्म के पहले दिन के आंकड़े देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। फिल्म 'आर्टिकल 370' ने रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को 6.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस फिल्म को लेकर अच्छा बज था जिसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' को सिनेमा लवर्स डे का भी फायदा मिला है। अब इस फिल्म वीकेंड के शनिवार और रविवार को अच्छी कमाई कर सकती हैं। हालांकि, ये आने वाले दिन में पता चलेगा कि यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' कितनी कमाई का सफर तय करती है।

#Article370 proves *all* calculations and estimations wrong by a wide margin… Packs an EXCELLENT TOTAL on Day 1, benefitting, to an extent, due to the discounted ticket rates [₹ 99/-] on #CinemaLoversDay… Fri ₹ 6.12 cr. #India biz. #Boxoffice

Will be interesting to see how… pic.twitter.com/8v9eTF7SVM

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 24, 2024