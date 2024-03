Yami Gautam Movie Box Office Collection: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 दिन हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म 'आर्टिकल 370' को बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यामी गौतम की फिल्म लोगों को खूब पसंद आई और इस पर रिलीज हुईं दूसरी फिल्मों का असर नहीं पड़ा है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' के 10वें दिन के के कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। आइए जानते हैं कि यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने 10 दिन में कितना कलेक्शन कर लिया है। Also Read - Article 370 Box Office Collection: 'आर्टिकल 370' ने पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा, 10वें दिन की इतनी कमाई

यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन हो गए हैं। इस फिल्म ने 10 दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने रिलीज के 10वें दिन अच्छा कलेक्शन करते हुए 7.25 करोड़ रुपये जोड़े हैं। इस फिल्म ने 10वें दिन 7.25 करोड़ रुपये की कमाई खी है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने 10 दिनों में अब तक 54.44 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म के सामने सिनेमाघरों में 'क्रैक' और 'लापता लेडीज' जैसी फिल्में लगी हैं। हालांकि, इस फिल्म के कलेक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है।

#Article370 continues its dominance in Weekend 2… Remains the first choice of moviegoers, despite a plethora of new movies vying for audience attention… [Week 2] Fri 3.12 cr, Sat 5.25 cr, Sun 7.25 cr. Total: ₹ 54.44 cr. #India biz. #Boxoffice

The spike in weekend biz is a… pic.twitter.com/ZxNoajWDta

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 4, 2024