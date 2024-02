Yami Gautam Movie Box Office Collection: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यामी गौतम की जबरदस्त एक्टिंग के फैंस दीवाने हो रहे हैं जिसका नतीजा कलेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म 'आर्टिकल 370' ने ओपनिंग डे पर अच्छी शुरुआत की थी और दूसरे दिन की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी बज था। आइए जानते हैं कि यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने दूसरे दिन कितनी कमाई है और अब तक कितना कलेक्शन किया है। Also Read - यामी गौतम की इन फिल्मों को ओपनिंग डे पर मिला था जबरदस्त रिस्पॉन्स, टॉप-10 मूवीज में 'आर्टिकल 370' की हुई एंट्री

यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' 23 फरवरी यानी बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म ने पहले दिन 6.12 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, फिल्म की कमाई में दूसरे दिन काफी उछाल आया और 9.08 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने अब तक यानी दो दिनों में 15.20 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म के दो दिन के कलेक्शन के आंकड़ों को देखते ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले वीकेंड पर 25 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन कर लेगी। बताते चलें कि यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' का बॉक्स ऑफिस पर विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैकः जीतेगा तो जिएगा से क्लैश हुआ था। इसके बावजूद फिल्म अच्छी कमाई कर रही है।

After scoring an IMPRESSIVE NUMBER on Day 1 [#CinemaLoversDay], #Article370 puts up a SOLID SHOW on Day 2 [Sat], which clearly indicates that the film is all set for a successful innings… Fri 6.12 cr, Sat 9.08 cr. Total: ₹ 15.20 cr. #India biz. #Boxoffice#Article370 is sure… pic.twitter.com/8UM0SseiqI

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 25, 2024