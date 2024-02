Yami Gautam Movie Box Office Collection: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने पहले दिन से ही अच्छी कमाई करने की शुरु कर दी थी। इस फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही थी। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने पहला वीकेंड पूरा कर लिया है। इस फिल्म ने तीसरे दिन भी अच्छी कमाई करते हुए 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने रविवार को कितना कमाई की है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' की कमाई देखकर लग रहा है कि आने वाले वीकडेज में अच्छी कमाई करने वाली है। Also Read - Article 370 Box Office Collection Day 3: यामी गौतम की 'आर्टिकल 370' ने काटा 'गदर', तीसरे दिन की इतनी कमाई

यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' को लेकर रिलीज से पहले काफी बज था और जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे रहा है। इस फिल्म को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों की तरफ उमड़ रहे हैं। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने ओपनिंग वीकेंड पर 25.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस फिल्म के तीन दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को 6.12 करोड़ रुपये, शनिवार को 9.08 करोड़ रुपये और रविवार 10.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' का बॉक्स ऑफिस पर विद्युत जामवाल की फिल्म 'क्रैक' से क्लैश हुआ उसके बावजूद अच्छी कमाई कर रह है। अब देखने वाली बात होगी कि वीकडेज पर फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। Also Read - Article 370 Box Office Collection Day 2: यामी गौतम का चला जादू, 'आर्टिकल 370' की कमाई में आया बंपर उछाल

#Article370 SCORES BIG in its opening weekend… The growth on Day 2 and 3 was very much on the cards, but amassing a solid ₹ 25 cr+ in its weekend elevates it to the SUCCESS category… Fri 6.12 cr, Sat 9.08 cr, Sun 10.25 cr. Total: ₹ 25.45 cr. #India biz. #Boxoffice

Looking at… pic.twitter.com/9DGyJ7dUS3

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 26, 2024