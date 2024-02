Yami Gautam Film Box Office Collection: एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' को सिनेमाघरों में लगे हुए चार दिन हो गए हैं। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, फिल्म 'आर्टिकल 370' की कमाई में चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। यामी गौतम की फिल्म ने मंडे लिटमस टेस्ट मुश्किल से पास किया है। इस फिल्म के कलेक्शन में गिरावट वीक डेज के चलते आई है। अब देखने वाली बात होगी आने वाली दिनों में यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' किस तरह से कमाई करती है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने सोमवार को कितनी कमाई की है और अब तक कितना कलेक्शन हुआ है। Also Read - Article 370 Box Office Collection Day 4: चौथे दिन औंधे मुंह गिरी 'आर्टिकल 370', कमाई में आई भारी गिरावट

यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और चार दिन से फिल्म लोगों को एंटरटेन कर रही है। इस फिल्म के रिलीज से पहले काफी बज था जिसके चलते पहले वीकेंड पर ही 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो गई थी। हालांकि, यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' की कमाई में चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। इस तरह से फिल्म के लिए मंडे टेस्ट टफ रहा है। फिल्म ने सिर्फ 3.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने अब तक यानी चार दिनों में 29.05 करोड़ रुपये की कमाई की है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में ये फिल्म किस तरह से कलेक्शन करती है। Also Read - आर्टिकल 370 समेत इन 8 बॉलीवुड फिल्मों से पाकिस्तान और अरब देशों को लगी मिर्ची, रिलीज होते ही कर डाला बैन

#Article370 maintains a strong grip on the make-or-break Day 4 [Mon; reduced ticket rates on weekdays]… Targets ₹ 40 cr [+/-] in *Week 1*, a FANTASTIC TOTAL… Fri 6.12 cr, Sat 9.08 cr, Sun 10.25 cr, Mon 3.60 cr. Total: ₹ 29.05 cr. #India biz. #Boxoffice pic.twitter.com/W5bZ66xZCU

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 27, 2024