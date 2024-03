Yami Gautam Film Box Office Collection: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने बॉक्स ऑफिस पर एक सप्ताह पूरा कर लिया है। ये फिल्म बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर काफी बज था और जिसके चलते ये अच्छी कमाई कर रही है। कम बजट की फिल्म 'आर्टिकल 370' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस फिल्म में यामी गौतम की एक्टिंग की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं और वह लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही हैं। आइए जानते हैं कि यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है। Also Read - Article 370 Collection: बरकरार है 'आर्टिकल 370' का जलवा, 50 करोड़ी होने की तरफ बढ़ी फिल्म

यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज हुए एक सप्ताह हो गया है और और इसे लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने वीकडेज में अच्छी कमाई की है और आंकड़ा 3 करोड़ रुपये से नीचे नहीं आया है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने एक सप्ताह में 38.82 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म ने 50 करोड़ रुपये की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ये फिल्म दूसरे वीकेंड पूरा होने पर 50 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है।

#Article370 puts up a SOLID SHOW in Week 1… Bigger centres are driving its biz… Should breach ₹ 50 cr mark in Weekend 2… Fri 6.12 cr, Sat 9.08 cr, Sun 10.25 cr, Mon 3.60 cr, Tue 3.55 cr, Wed 3.15 cr, Thu 3.07 cr. Total: ₹ 38.82 cr. #India biz. #Boxoffice

What goes in favour…

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 1, 2024