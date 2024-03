बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। फिल्म की कहानी के साथ-साथ कमाई को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने अभी हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। जिसके बाद फिल्म अब 50 करोड़ी होने की तरफ बढ़ रही है। फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन पूरे हो गए हैं। अब भी यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। तो चलिए जानते हैं यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने 9वें दिन कितनी कमाई की है। Also Read - Article 370 Box Office Collection Day 8: स्पीड से कमाई कर रही 'आर्टिकल 370', 50 करोड़ी होने की तरफ बढ़े कदम

साल 2023 की तरह 2024 भी बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा जा रहा है। बॉलीवुड की एक के बाद एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही हैं। अब इसी कड़ी में यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' का नाम भी जुड़ गया है। फिल्म 'आर्टिकल 370' हिट होने के बाद अब सुपरहिट होने की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' की कमाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। यामी गौतम की फिल्म 'आर्टिकल 370' ने 9वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 5.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म की ये कमाई 8वें दिन के मुकाबले काफी ज्यादा है। फिल्म 'आर्टिकल 370' ने 8वें दिन महज 3.12 करोड़ रुपये कमाए थे। अब इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 47.19 करोड़ रुपये हो गई है।

50 NOT OUT… #Article370 is a HIT, on course to emerge a SUPER-HIT… Will swim past ₹ 50 cr mark *TODAY* [Day 10; second Sun]… The excellent trends in Weekend 2 solidifies its status… [Week 2] Fri 3.12 cr, Sat 5.25 cr. Total: ₹ 47.19 cr. #India biz. #Boxoffice#Article370… pic.twitter.com/eI1LamSa2I

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 3, 2024