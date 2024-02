Article 370 Box Office Day 6: बॉलीवुड फिल्म स्टार यामी गौतम स्टारर निर्देशक आदित्य सुहास जाभंले की हालिया रिलीज मूवी 'आर्टिकल 370' उम्मीद से बेहतर कमाई करती दिख रही है। इस मूवी को रिलीज हुए अभी महज 6 दिन ही हुए हैं। इन 6 दिनों में फिल्म कमाई के अच्छे आंकड़ें पेश कर रही है। जम्मू-कश्मीर पर लगी धारा 370 को हटाने की कहानी पर बुनी इस फिल्म में अदाकारा यामी गौतम और साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म सधी हुई कहानी और जबरदस्त एक्टिंग की वजह से दर्शकों को थियेटर खींचने में कामयाब रही और रिलीज के 6 दिन के अंदर ये फिल्म 35 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है। Also Read - Article 370 Box Office Collection Day 6 (ES): 'आर्टिकल 370' की अच्छी कमाई जारी, फिल्म ने कर लिया इतना कलेक्शन

दिलचस्प बात ये है कि मूवी 'आर्टिकल 370' वीकडेज में भी अच्छी कमाई कर रही है। वर्किंग डेज में भी फिल्म ने सधी हुए एक रेंज में कमाई की। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन ही फिल्म ने 3 करोड़ की रेंज में कमाई की है। जो एक काफी पॉजिटिव साइन है। जबकि, रिलीज के बाद पहले वीकेंड फिल्म की कमाई में प्रतिदिन उछाल देखा गया था। इस मूवी ने पहले दिन जहां शुक्रवार के दिन 6.12 करोड़ रुपये की कमाई की। तो शनिवार ये आंकड़ा बढ़कर 9.08 करोड़ रुपये पार कर गया था। जबकि, रविवार को 'आर्टिकल 370' की कमाई में और तेजी गई और फिल्म की कमाई 10.25 करोड़ रुपये के पार हो गई थी। इसके बाद सोमवार को मूवी ने 3.60 करोड़, मंगलवार को 3.55 करोड़ और बुधवार को 3.15 करोड़ की कमाई हासिल की है। इसके साथ ही फिल्म की अब तक की कुल कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 35.75 करोड़ रुपये पार कर गई है।

#Article370 refuses to slow down on weekdays… Fri 6.12 cr, Sat 9.08 cr, Sun 10.25 cr, Mon 3.60 cr, Tue 3.55 cr, Wed 3.15 cr. Total: ₹ 35.75 cr. #India biz. #Boxoffice pic.twitter.com/KeqqcOIByq

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 29, 2024