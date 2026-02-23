ENG हिन्दी
Assi Box Office Collection Day 3: वीकेंड का मिला फायदा या हाथ मलती रह गई फिल्म? जानें तीसरे दिन 'अस्सी' के कलेक्शन का सच!

Assi Box Office Collection: अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू की जोड़ी एक बार फिर साथ में लौटी है, लेकिन क्या ये पिछली बार की तरह बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पा रही है या नहीं?

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 23, 2026 7:39 AM IST

'अस्सी' का तीसरे दिन कितना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

Assi Box Office Collection Day 3: 'ओ रोमियो' (O Romeo) की धूम के बीच बीते शुक्रवार को अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) स्टारर फिल्म 'अस्सी' (Assi) रिलीज हुई. ये मूवी एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें रेप पीड़िता के न्याय और संघर्ष की कहानी को दिखाया गया है. वहीं तापसी पन्नू विक्टिम की वकील बनीं है, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तीखा प्रहार करती नजर आ रही हैं. फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और इसने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बना ली है. ऐसे में आइए जानते हैं तीन दिनों 'अस्सी' (Assi Box Office Collection Day 3) ने कितने का कारोबार किया है.

वीकेंड का मिला फायदा या हाथ मलती रही फिल्म?

20 फरवरी 2026 को रिलीज हुई तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' (Assi Box Office Collection) ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन यह मूवी अब धीरे-धीरे अपनी पकड़ बनाती जा रही है. रिलीज के पहले दिन फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर काफी ठंडा रहा है, लेकिन इसे वीकेंड का फायदा मिला है. सैटरडे और संडे को फिल्म दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रही.

तीन दिनों में 'अस्सी' ने कितने का कलेक्शन किया?

Day 1 (1st Friday) : तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' ने ओपनिंग डे पर काफी धीमी शुरुआत की थी. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए की कमाई थी.
Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन 'अस्सी' के कलेक्शन में थोड़ा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 1.6 करोड़ रुपए का कारोबार किया.
Day 3 (1st Sunday) : वहीं अब तीसरे दिन के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें फिल्म को वीकेंड का फायदा दिखता साफ-साफ नजर आ रहा है. फिल्म ने पहले रविवार को 1.37 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं, जिनमें आगे बदलाव हो सकता है.
Total : अभी तक के सामने आए तीन दिनों के आंकड़ों के मुताबिक, तापसी पन्नू की फिल्म ने 3 दिन में 3.97 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

कितना है Assi का बजट?

बताया जा रहा है कि, अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' का बजट 30 करोड़ रुपए हैं. जिसे हासिल करने के लिए फिल्म को अभी करोड़ों की कमाई करनी है, क्योंकि अभी ये अपने बजट से कोसों दूर हैं.

बता दें कि, अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू की जोड़ी जब भी साथ आती है, पर्दे पर आग लगा देती है. हालांकि, इस बार दोनों का जादू दर्शकों पर चलता दिखाई नहीं दे रहा है. इसके पहले अनुभव तापसी के साथ 'थप्पड़', 'पिंक' और 'मुल्क' बना चुके हैं. इन सभी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
