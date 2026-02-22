Assi Box Office Collection Day 3: वीकेंड पर दिखा तापसी पन्नू का जलवा, तीसरे दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' ने शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी है. फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन बीत चुके हैं. इस फिल्म ने शुरुआत तो बहुत धीमी की लेकिन धीरे धीरे ये अच्छी कमाई कर रही है.

सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में लगी हुईं हैं, इसी बीच सिनेमाघरों में इस शुक्रवार रिलीज हुई तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' (Assi) ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. धीमी शुरुआत के बाद, फिल्म ने वीकेंड पर शानदार रिकवरी करते हुए दिख रही है. तापसी पन्नू की फिल्म कछुए की चाल से आगे बढ़ती नजर आ रही है. यहां फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन और अब तक के प्रदर्शन की पूरी रिपोर्ट दी गई है.

तीसरे दिन की कमाई में जबरदस्त उछाल

रिलीज के पहले दिन 'अस्सी' का प्रदर्शन काफी ठंडा रहा था, लेकिन शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में बढ़त दिखी है, इस कमाई ने मेकर्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को करीब 1.37 करोड़ का कारोबार किया है. हालांकि यह आंकड़े बदल सकते हैं. ये आंकड़े अभी खबर लिखे जाने तक के हैं. पहले दिन की तुलना में तीसरे दिन कलेक्शन में लगभग 100% का उछाल देखा गया, जो किसी भी 'वर्ड ऑफ माउथ' वाली फिल्म के लिए एक बेहतरीन संकेत है.

बॉक्स ऑफिस पर अब तक का सफर

तापसी पन्नू की इस कोर्टरूम ड्रामा ने अपने पहले तीन दिनों में इस तरह की कमाई की है. पहले दिन फिल्म ने 1 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 1.6 करोड़ का कारोबार किया. फिल्म ने तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 1.37 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी 'अस्सी' एक ऐसी फिल्म है जो समाज के कड़वे सच और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तीखा प्रहार करती है. फिल्म को क्रिटिक्स से 4 और 4.5 स्टार मिले हैं, जिसका फायदा इसे शनिवार शाम से मिलना शुरू हुआ.

आगे कैसी कमाई करेगी फिल्म

एक वकील के किरदार में तापसी पन्नू की परफॉरमेंस को उनके करियर की बेस्ट किरदारों में से एक बताया जा रहा है.

एक वकील के किरदार में तापसी पन्नू की परफॉरमेंस को उनके करियर की बेस्ट किरदारों में से एक बताया जा रहा है.

मृणाल ठाकुर की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के साथ हो रहे क्लैश के बावजूद, 'अस्सी' ने सिनेमा पसंद करने वाले दर्शकों के बीच अपनी अलग जगह बना ली है. वीकेंड पर 4 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार करने के बाद, अब सबकी नजरें 'मंडे टेस्ट' पर टिकी हैं. चूंकि फिल्म का विषय गंभीर है, इसलिए वर्किंग दिनों में इसकी कमाई कम हो सकती है. अगर फिल्म सोमवार को 70 से 80 लाख का कलेक्शन कर लेती है, तो यह बॉक्स ऑफिस पर आगे भी टिकी रह सकती है.

