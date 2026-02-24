ENG हिन्दी
Assi Box Office Collection: चौथे दिन 'अस्सी' ने टेके घुटने! लाखों में सिमटी कमाई, क्या निकाल पाएगी अपना बजट?

Assi Box Office Collection Day 4: अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू की जोड़ी इस बार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल करती नजर नहीं आ रही है. चौथे ही दिन 'अस्सी' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने घुटने टेक दिए हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 24, 2026 6:53 AM IST

चार दिनों में 'अस्सी' ने कितने की कमाई की?

Assi Box Office Collection Day 4: 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में एक साथ कई फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें एक अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) के डायरेक्शन में बनीं तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) स्टारर 'अस्सी' (Assi) भी थी. यह एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जो रेप पीड़िता के कानूनी संघर्ष पर आधारित है. इसका ट्रेलर आने के बाद इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से खूब तारीफ मिली थी और इसे लेकर लोगों के बीच चर्चा भी थी, लेकिन रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर वो कमाल नहीं दिखा पा रही है, जिसका अंदाजा ट्रेलर के बाद मिल रहे रिस्पॉन्स को देखा जा रहा था.

तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' ने वीकेंड (Assi Box Office Collection) पर जहां ठीक-ठाक कमाई की थी, वहीं वर्किंग डे के पहले ही दिन यानी मंडे टेस्ट में इसने घुटने टेक दिए. हैरानी की बात तो ये है कि, रिलीज के महज 4 दिनों में ही फिल्म लाखों की कमाई में सिमट गई है. आइए जानते हैं अब तक तापसी की 'अस्सी' ने कुल कितने का कलेक्शन किया है.

मंडे टेस्ट में 'अस्सी' की हालत हुई पस्त?

Day 1 (1st Friday) : तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' ने ओपनिंग डे पर काफी धीमी शुरुआत की थी. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए की कमाई थी.
Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन 'अस्सी' के कलेक्शन में थोड़ा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 1.6 करोड़ रुपए का कारोबार किया.
Day 3 (1st Sunday) : तीसरे दिन फिल्म को वीकेंड का फायदा दिखा था और पहले रविवार को इसने 1.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
Day 4 (1st Monday) : वहीं चौथे दिन ये आंकड़े लाखों में सिमट गए हैं. 4वें दिन 'अस्सी' ने सिर्फ 75 लाख रुपए की कमाई की. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं आगे इसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये कलेक्शन मेकर्स को टेंशन में डालने के लिए काफी है.
Total : वहीं अगर बात करें अभी तक के सामने आए चार दिनों के आंकड़ों की, तो तापसी पन्नू की फिल्म ने 4 दिन में 4.95 करोड़ रुपए की कमाई की है.

कितना है Assi का बजट?

बताया जा रहा है कि, अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' का बजट 30 करोड़ रुपए हैं. जिसे हासिल करने के लिए फिल्म को अभी करोड़ों की कमाई करनी है, क्योंकि अभी ये अपने बजट से कोसों दूर हैं. वहीं, सामने आए अभी तक के आंकड़ों ने मेकर्स को भी टेंशन में डाल दिया है कि, क्या ये फिल्म अपना बजट निकाल पाएगी या नहीं. हालांकि, ये तो आगे के कलेक्शन के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से अभी फिल्म की कमाई हो रही है, इससे तो मुश्किल ही लग रहा है.

