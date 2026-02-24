ENG हिन्दी
Assi Box Office Collection Day 5: वीक डे में भी शानदार कमाई कर रही 'अस्सी', दूसरे मंगवार को हुई इतनी कमाई

तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' अपनी रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है. आइए जानते हैं कि रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 'अस्सी' ने कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 24, 2026 9:04 PM IST

assi film

तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की जोड़ी एक बार फिर न्याय की लड़ाई को बड़े पर्दे पर लेकर आई है. फिल्म 'अस्सी' (Assi) अपनी रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है. हालांकि, फिल्म के कलेक्शन में वीक डेज के दौरान गिरावट देखी गई है, लेकिन यह अपनी गंभीर कहानी के कारण चर्चा में बनी हुई है. आइए जानते हैं कि रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 'अस्सी' ने कितनी कमाई की और मंडे टेस्ट के बाद फिल्म का क्या हाल है.

मंडे टेस्ट के बाद मंगलवार का हाल

फिल्म 'अस्सी' एक गंभीर विषय (कोर्टरूम ड्रामा) पर आधारित है, जिसे वर्ड ऑफ माउथ यानी दर्शकों की तारीफ का सहारा मिल रहा है. शुरुआती आंकड़ों (Sacnilk) के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले मंगलवार को लगभग 55 लाख का कारोबार किया है. सोमवार को फिल्म ने 70 लाख जुटाए थे. यानी मंगलवार को कलेक्शन में लगभग 30-40% की गिरावट देखी गई है, जो वीक डेज के लिए एक सामान्य ट्रेंड है. 5 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब भारत में लगभग 5.45 करोड़ के आसपास पहुंच गया है.

बॉक्स ऑफिस पर अब तक का सफर

फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ठीक-ठाक शुरुआत की थी, लेकिन 30 करोड़ के बजट के मुकाबले इसकी रफ्तार काफी धीमी है. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़, दूसरे दिन 1.6 करोड़ और तीसरे दिन 1.6 करोड़ जुटाए थे. फिल्म ने पहले सोमवार को 70 लाख की कमाई की थी और पांचवें दिन 55 लाख का कारोूबार किया है. इस तरह फिल्म का 5 दिनों का कुल घरेलू नेट कलेक्शन अब लगभग 5.45 करोड़ हो चुका है.

क्या बजट रिकवर हो पाएगा?

सिनेमाघरों में पहले से ही शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' और नई रिलीज 'दो दीवाने सहर में' मौजूद हैं. इसके अलावा, 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' जैसी फिल्मों की चर्चा ने भी नई रिलीज के लिए रास्ता मुश्किल कर दिया है. अनुभव सिन्हा की इस फिल्म को ज्यादातर शहरी केंद्रों और मल्टीप्लेक्सों में जगह मिली है, जिससे 'मास ऑडियंस' तक इसकी पहुंच कम है. फिल्म का अनुमानित बजट 30 करोड़ है. मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, थिएटर्स से लागत निकाल पाना मुश्किल लग रहा है. हालांकि, मेकर्स को उम्मीद है कि OTT और सैटेलाइट राइट्स से फिल्म मुनाफे में आ जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
