Assi Box Office Collection Day 6: पाई-पाई को मोहताज हो रही तापसी पन्नू की 'अस्सी', 6 दिन में बटोरे सिर्फ चिल्लर!

Assi Box Office Collection: रेप विक्टिम के न्याय और संघर्षों की कहानी को बयां करती तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए तरस रही है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सिर्फ चिल्लर बटोरती नजर आ रही है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 25, 2026 11:42 PM IST

6 दिन में 'अस्सी' ने कितनी कमाई की?

Assi Box Office Collection Day 6: बॉलीवुड में सामाजिक-राजनीतिक और रियलिस्टिक फिल्मों के लिए जाने जानें वाले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) एक बार फिर पर्दे पर ऐसी फिल्म लेकर आए जो समाज की ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है, जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देती है, लेकिन पिछली फिल्मों की तरह अनुभव सिन्हा का जादू इस बार दर्शकों पर नहीं चल सका. 20 फरवरी 2026 को डायरेक्टर की फिल्म 'अस्सी' (Assi) रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस (Assi Box Office Collection) पर चिल्लर बटोरती नजर आ रही है.

लाखों में सिमटी Assi की कमाई

अनुभव सिन्हा एक बार फिर तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के साथ सामाज के भयावह चेहरे को दिखाने वाली फिल्म 'अस्सी' (Assi) लेकर आए, जो रेप विक्टिम पर आधारित एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. इसमें तापसी पन्नू एक वकील का किरदार निभात नजर आ रही है, जो दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने का संघर्ष करती हैं. समाज के इतने गंभीर मुद्दे को दिखाती ये मूवी पर्दे पर काफी कमजोर पड़ती नजर आ रही है. ये दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब नहीं हो पा रही है. यही वजह है कि, इस फिल्म की कमाई लाखों में सिमट गई है.

6 दिनों में 'अस्सी' ने कितने की कमाई की?

  • Day 1 (1st Friday) : तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' ने ओपनिंग डे पर काफी धीमी शुरुआत की थी. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए की कमाई थी.
  • Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन 'अस्सी' के कलेक्शन में थोड़ा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 1.6 करोड़ रुपए का कारोबार किया.
  • Day 3 (1st Sunday) : तीसरे दिन फिल्म को वीकेंड का फायदा दिखा था और पहले रविवार को इसने 1.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
  • Day 4 (1st Monday) : चौथे दिन ये आंकड़े लाखों में सिमट गए हैं. 'अस्सी' फर्स्ट मंड यानी 4 डे पर सिर्फ 7 लाख रुपए की कमाई की.
  • Day 5 (1st Tuesday) : 5वें दिन कलेक्शन में थोड़ा उछाल देखने को मिला और फर्स्ट ट्यूजडे को 'अस्सी' ने 85 लाख रुपए की कमाई की.
  • Day 6 (1st Wednesday) : वहीं अब इसके छठे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. अभी तक इसने 55 लाख रुपए की कमाई की है. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं आगे इसमें बदलाव हो सकते हैं.

Total : वहीं अगर बात करें अभी तक के सामने आए छ: दिनों के आंकड़ों की, तो तापसी पन्नू की फिल्म ने 6 दिन में महज 6.30 करोड़ रुपए की कमाई की है.

क्या अपना बजट निकाल पाएगी Assi?

अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' का बजट (Assi Budget) 30 करोड़ रुपए बताया जा रहा हैं. जिसे हासिल करने के लिए फिल्म को अभी करोड़ों की कमाई करनी है. हालांकि, अभी तक के आंकड़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि, फिल्म अपना बजट शायद ही निकाल पाए.

