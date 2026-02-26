Assi Box Office Collection Day 7: अपनी कॉम्पिटेटिव फिल्म को मात दे रही 'अस्सी' 7 दिनों में कुल इतने का किया कलेक्शन

Assi Box Office Collection: तापसी पन्नू स्टारर 'अस्सी' की कमाई बॉक्स ऑफिस पर भले ही लाखों में सिमट गई है, लेकिन अभी भी ये अपनी कॉम्पिटेटिव फिल्म को मात दे रही है.

By: Sadhna Mishra | Published: February 26, 2026 11:14 PM IST

Assi Box Office Collection Day 7: 'पिंक' (Pink), 'थप्पड़' और 'मुल्क' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस (Box Office News) पर तहलका मचाने वाले अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) इस बार दर्शकों पर अपनी जादू चलाने में नाकामयाब रहे. इस बार दोनों 'अस्सी' (Assi) के साथ पर्दे पर वापस आए थे, लेकिन इस बार दोनों की जोड़ी दर्शकों को पर्दे तक खींचने में असफल रही और 7 दिनों में ही फिल्म की कमाई लाखों में सिमट गई, बावजूद इसके ये अपनी कॉम्पिटेटिव मूवी 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) को मात दे रही है. आइए जानते हैं एक ही दिन रिलीज हुई दोनों फिल्मों ने 7 दिन में कितना कलेक्शन किया.

7 दिनों में 'अस्सी' ने कितने की कमाई की?

Day 1 (1st Friday) : तापसी पन्नू स्टारर फिल्म ' अस्सी ' ने ओपनिंग डे पर काफी धीमी शुरुआत की थी. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए की कमाई थी.

स्टारर फिल्म ' ' ने ओपनिंग डे पर काफी धीमी शुरुआत की थी. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए की कमाई थी. Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन 'अस्सी' के कलेक्शन में थोड़ा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 1.6 करोड़ रुपए का कारोबार किया.

Day 3 (1st Sunday) : तीसरे दिन फिल्म को वीकेंड का फायदा दिखा था और पहले रविवार को इसने 1.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

Day 4 (1st Monday) : चौथे दिन ये आंकड़े लाखों में सिमट गए हैं. 'अस्सी' फर्स्ट मंड यानी 4 डे पर सिर्फ 7 लाख रुपए की कमाई की.

Day 5 (1st Tuesday) : 5वें दिन कलेक्शन में थोड़ा उछाल देखने को मिला और फर्स्ट ट्यूजडे को 'अस्सी' ने 85 लाख रुपए की कमाई की.

Day 6 (1st Wednesday) : छठे दिन इसने 6 लाख रुपए की ही कमाई की थी.

Day 7 (1st Thursday) : अब तापसी पन्नू की 'अस्सी' को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं और सातवें दिन फिल्म ने महज 54 लाख रुपए की कारोबार किया है. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं आगे इसमें बदलाव हो सकते हैं.

Total : वहीं अगर बात करें अभी तक के सामने आए सात दिनों के आंकड़ों की, तो तापसी पन्नू की फिल्म ने 7 दिन में महज 6.89 करोड़ रुपए की कमाई की है.

7 दिनों में Do Deewane Seher Mein ने कितनी कमाई की?

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर फिल्म 'दो दीवाने सहर में' भी तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' के साथ 20 फरवरी को ही रिलीज हुई थी. ऐसे में आइए एक नजर इसके अबतक के कलेक्शन पर डालते हैं.

Day 1 (1st Friday) : 'दो दीवाने सहर में' ने ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन भी फिल्म का कलेक्शन अच्छा रहा और 20% की बढ़त के साथ इसने 1.5 करोड़ रुपए कमाए

Day 3 (1st Sunday) : तीसरे दिन भी मृणाल और सिद्धांत की जोड़ी ने दर्शकों को अपनी तरफ खींचा और फिल्म ने 1.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

Day 4 (1st Monday) : हालांकि, चौथे दिन इसकी कमाई भी लाखों में सिमट गई और इसने महज 6 लाख रुपए का ही कारोबार किया.

Day 5 (1st Tuesday) : पांचवे दिन इस मूवी ने 55 लाख रुपए की कमाई की.

Day 6 (1st Wednesday) : छठे दिन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली. 6वें दिन 'दो दीवाने सहर में' ने सिर्फ 45 लाख रुपए ही कमाए.

Day 7 (1st Thursday) : सातवें दिन फिल्म की कमाई चिल्लर पर आ गई और 7वें दिन मृणाल और सिद्धांत की फिल्म ने सिर्फ 37 लाख रुपए का कारोबार किया. हालांकि, अभी ये शुरुआत आकंड़े हैं बाद में इसमें बदलाव हो सकता है.

Total Collection: वहीं अगर इसके अब तक के कलेक्शन की बात करें तो, इस फिल्म ने अपने तक के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, 6.17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

'अस्सी' ने 'दो दीवाने सहर में' को चटाई धूल

तापसी पन्नू की 'अस्सी' और मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की 'दो दीवाने सहर में' के कलेक्शन को एक-दूसरे से कम्पेयर करें तो, लाखों में सिमटने के बावजूद 'अस्सी' मृणाल और सिद्धांत की फिल्म को धूल चटाती नजर आ रही है.

