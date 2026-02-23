Assi Vs Do deewane Seher Mein Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में कौन सी फिल्म हुई पास? जानें दोनों मूवी की चौथे दिन की कमाई

बॉक्स ऑफिस पर पिछले शुक्रवार को 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' फिल्म रिलीज हुई. ‘अस्सी' फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है, वहीं 'दो दीवाने सहर में' एक लव स्टोरी है. आइए जानते हैं चौथे दिन के टेस्ट में कौन सी फिल्म पास हुई है.

बॉक्स ऑफिस पर पिछले शुक्रवार यानी 20 फरवरी 2026 को दो अलग-अलग जॉनर की फिल्में 'अस्सी' (Assi) और 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) रिलीज हुईं. जहां तापसी पन्नू की 'अस्सी' एक कोर्टरूम ड्रामा है, वहीं मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की 'दो दीवाने सहर में' एक मॉडर्न लव स्टोरी है. वीकेंड पर धीमी शुरुआत के बाद, अब सोमवार यानी चौथे दिन के शुरुआती रिपाॅर्ट सामने आ गए हैं. आइए जानते हैं मंडे टेस्ट में कौन सी फिल्म टिकी रही और किसने कितना कलेक्शन किया.

'मंडे टेस्ट में कैसा रहा तापसी की फिल्म का हाल

अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म 'अस्सी' भारत में हर दिन होने वाले बलात्कार के मामलों की कड़वी सच्चाई को बयां करती है. गंभीर विषय होने के बावजूद फिल्म को दर्शकों की वैसी भीड़ नहीं मिल पाई जैसी उम्मीद थी. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने सोमवार को लगभग 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया. गंभीर विषय होने के बाद भी इस फिल्म ने वर्किंग डे में अच्छी कमाई की है. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़, दूसरे दिन 1.6 करोड़ और तीसरे दिन 1.6 करोड़ जुटाए थे. इस तरह फिल्म का 4 दिनों का कुल घरेलू नेट कलेक्शन अब लगभग 4.95 करोड़ हो चुका है. रविवार के मुकाबले कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये आकंड़े शानदार हैं.

दो दीवाने सहर में की कमाई

रवि उदयवर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक हल्की-फुल्की रोमांटिक ड्रामा है. फिल्म को युवाओं ने पसंद तो किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कोई बड़ा धमाका नहीं कर सकी. ऊपर से थिएटर में पहले से चल रही 'ओ रोमियो' और 'बाॅर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्मों ने इसकी राह और मुश्किल कर दी. इस फिल्म ने सोमवार को करीब 65 लाख रुपये की कमाई की है. फिल्म की शुरुआत 1.25 करोड़ से हुई थी. शनिवार को 1.5 करोड़ और रविवार को 1.45 करोड़ का कलेक्शन रहा. फिल्म की 4 दिनों की कुल कमाई अब लगभग 4.85 करोड़ के आसपास है. यह फिल्म भी सोमवार को अपनी पकड़ बनाने में नाकाम रही. कलेक्शन में 60-70% की गिरावट देखी गई है.

मंडे टेस्ट में कौन हुआ पास?

अगर आंकड़ों की तुलना करें, तो दोनों ही फिल्में मंडे टेस्ट में संघर्ष करती नजर आ रही हैं. अस्सी फिल्म का बजट 15-20 करोड़ बताया जा रहा है. जबकि इसने चौथे दिन 75 लाख की कमाई की है. वहीं दो दीवाने सहर में का बजट 12-15 करोड़ है और इस फिल्म ने 65 लाख की कमाई की. अगर सिर्फ मंडे टेस्ट की बात करें तो अस्सी फिल्म ने दो दीवाने सहर में फिल्म को पीछे छोड़ दिया है.

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' अभी भी थिएटर्स में मजबूती से टिकी है, जिससे इन नई फिल्मों को स्क्रीन शेयरिंग में घाटा हुआ. क्रिटिक्स की तारीफ के बावजूद, आम दर्शकों के बीच इन फिल्मों को लेकर वैसा क्रेज नहीं दिखा जो मंडे को कलेक्शन स्टेबल रख सके. फिलहाल दोनों ही फिल्में अपनी लागत निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

