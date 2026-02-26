ENG हिन्दी
Assi Vs Do deewane Seher Mein Box Office Collection: मृणाल ठाकुर की फिल्म से आगे चल रही है तापसी पन्नू की मूवी, जानें 6वें दिन का हाल

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो अलग जॉनर की फिल्में रिलीज हुईं हैं, एक तरफ तापसी पन्नू की 'अस्सी' है तो दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक ड्रामा 'दो दीवाने सहर में'. आइए जानते हैं क्या है दोनों फिल्मों का अब तक का हाल.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 26, 2026 6:15 AM IST

do deewane seher mein

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो अलग-अलग जॉनर की फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. एक तरफ तापसी पन्नू की गंभीर कोर्टरूम ड्रामा 'अस्सी' (Assi) है, तो दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक ड्रामा 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein). 20 फरवरी 2026 को एक साथ रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 6 दिन पूरे कर लिए हैं. हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्टों के अनुसार, शुरुआती बढ़त के बाद अब तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी', मृणाल ठाकुर की फिल्म को पछाड़ते हुए आगे निकल गई है. आइए जानते हैं क्या है दोनों फिल्मों का अब तक का हाल.

'अस्सी' ने कितनी की कमाई

अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म 'अस्सी' ने धीमी शुरुआत के बाद वर्किंग डेज में अपनी पकड़ को मजबूत किया है. फिल्म ने 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली है. बुधवार को फिल्म ने लगभग 55 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म का अब तक का कुल नेट कलेक्शन लगभग 6.30 करोड़ हो गया है. मंगलवार को फिल्म की कमाई में एक उछाल देखा गया था, जिसने इसे मृणाल की फिल्म से आगे कर दिया. यौन हिंसा पर आधारित होने के बावजूद, यह फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

'दो दीवाने सहर में' का गिरता ग्राफ

रवि उदयवार की निर्देशित 'दो दीवाने सहर में' ने पहले दिन 1.25 करोड़ के साथ 'अस्सी' से बेहतर ओपनिंग की थी. लेकिन सप्ताह के बीच में फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट आई है. फिल्म ने अपने 6वें दिन लगभग 40 लाख की कमाई की. मृणाल-सिद्धांत की इस फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन लगभग 5.75 करोड़ पर सिमट गया है. यंग प्रेम कहानी होने के बावजूद यह फिल्म शहरी दर्शकों को उस तरह से आकर्षित नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की गई थी.

बॉक्स ऑफिस पर टिकना क्यों है मुश्किल?

इन दोनों फिल्मों के लिए सबसे बड़ी चुनौती शाहिद कपूर की 'O Romeo' है, जो बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है. इसके अलावा गंभीर/रोमांटिक ड्रामा जॉनर होने के कारण इन्हें वर्ड ऑफ माउथ पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है. फिलहाल की स्थिति को देखते हुए, तापसी पन्नू की 'अस्सी' पहले हफ्ते के अंत तक नंबर 1 पोजीशन पर रह सकती है, जबकि मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' के लिए अब वापसी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
