Assi Box Office: Taapsee Pannu और मृणाल ठाकुर के बीच छिड़ी कांटे की टक्कर, जानिए किसने मारी बाजी

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' ने धमाकेदार एंट्री मार ली है. चलिए जानते हैं कि इन दोनों फिल्मों में से कौन कमाई के मामले में आगे निकल गई है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 21, 2026 6:32 AM IST

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 1: अब तक को ओ रोमियो और बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा था. हालांकि बीते दिन ही तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' रिलीज हो चुकी है. आपको बता दें कि फिल्म 'अस्सी' के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं. वहीं रवि उदयावर ने फिल्म 'दो दीवाने सहर में' बनाई है. कमाई के मामले में ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. यहां अगर बात की जाए अस्सी की तो हले ह दिन इस फिल्म ने केवल एक करोड़ रुपए का कारोबार किया है. वहीं दूसरी तरफ बात की जाए फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की तो इस फिल्म ने अब तक 1.25 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं. कहना गलत नहीं होगा कि पहले दिन तापसी पन्नू को मृणाल ठाकुर ने पटखनी दे दी है. हालांकि पहले ही दिन ये दोनों ही फिल्में ओ रोमियो को जरा सा भी टक्कर नहीं दे पाईं. कमाई के मामले में ओ रोमियो अब भी फिल्म 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' से आगे चल रही है.

वीकेंड है 'दो दीवाने सहर में' और 'अस्सी' के लिए खास

फिल्म 'अस्सी' (Assi) और 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) को वीकेंड से बहुत उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि आने वाला वीकेंड तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) के लिए बेहद खास होने वाला है. वीकेंड पर लोगों की दिलचस्पी ही इस बात को डिसाइड करेगी कि कौन किससे आगे है. हालांकि पहले दिन के आंकड़े तो 'दो दीवाने सहर में' को ही आगे दिखा रहे हैं.

क्या है अस्सी की कहानी?

फिल्म अस्सी की कहानी परिमा नाम की एक टीचर के इर्द-गिर्द घूमती है जो कि अपने पति और बच्चे के साथ रहती है. एक दिन फेयरवेल पार्टी से लौटते समय कुछ लड़के इस टीचर को अगवा कर लेते हैं. ये लड़के इस टीचर के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं. जिसके बाद इस महिला को इंसाफ देने के लिए रावी (तापसी पन्नू) नाम की वकील कसम खाती है. अब इन दोषियों को सजा कैसे मिलती है, यही फिल्म अस्सी की कहानी है. इस फिल्म में तापसी पन्नू ने एक बार फिर से वकील का किरदार निभाया है. यही वजह है कि फैंस इस फिल्म की तुलसी पिंक से कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं.
