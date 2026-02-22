Assi VS Do Deewane Seher Mein: 'ओ रोमियो' के आगे भीगी बिल्ली बनीं तापसी पन्नू और मृणाल ठाकुर, शुरू हुआ महासंग्राम

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 2: बॉक्स ऑफिस पर 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के जरिए तापसी पन्नू और मृणाल ठाकुर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की है. चलिए जानते हैं कि कौन किसे कमाई के मामले में टक्कर दे रहा है.

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 2: इस समय बॉलीवुड अदाकारा तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. हालांकि ये दोनों ही फिल्में ओ रोमियो के आगे टिक नहीं पा रही हैं. ऐसे में तापसी पन्नू और मृणाल ठाकुर ने एक दूसरे के ही रास्ते लगाने शुरू कर दिए थे. बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि फिल्म 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) अस्सी (Assi) से आगे निकल गई है. दूसरे दिन की कमाई की बात की जाए तो फिल्म अस्सी ने अब तक 3.12 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा कर लिया है. फिल्म का नेट कलेक्शन 2.60 करोड़ रुपए हो चुका है. देशभर में अस्सी को 3,435 स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा है. दूसरे दिन इस फिल्म ने 1.92 करोड़ रुपए कमाए हैं. कहना गलत नहीं होगा. दूसरे दिन फिल्म अस्सी के कलेक्शन में तेजी देखने को मिली है. पहले दिन तो ये फिल्म 1.2 करोड़ रुपए पर ही सिमट गई थी.

'दो दीवाने सहर में' ने दी 'अस्सी' को टक्कर

रिलीज के बाद से ही 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) नोट छापने में लगी हुई है. ये 'अस्सी' (Assi) से आगे निकलने की कोशिश कर रही है. अब ये तो हर किसी को पता है कि मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) की फिल्म में तगड़ा रोमांस है. वहीं तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) वकील बनकर सबकी धज्जियां उड़ा रही हैं. ऐसे में रोमांटिक साइड वाली फिल्म पर लोग ज्यादा ही फोकस करेंगे.वहीं बात की जाए फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की तो इस फिल्म ने 2 दिनों में 3.42 करोड़ रुपए छापे हैं. दूसरे दिन इस फिल्म की झोली में 1.92 करोड़ रुपए आ चुके हैं. इसी के साथ फिल्म का नेट ग्रॉस कलेक्शन 2.85 करोड़ रुपए हो चुका है.

अब क्या होगा फिल्म 'दो दीवाने सहर में' और अस्सी का हाल

दोनों फिल्मों की कमाई देखकर कहना गलत नहीं होगा कि शाहिद कपूर की फिल्म के आगे 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) अस्सी (Assi) भीगी बिल्ली बन चुकी हैं. दोनों की कमाई ओ रोमियो के आगे कुछ नहीं है. हालांकि रविवार के दिन तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. अब इन दोनों फिल्मों का क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

