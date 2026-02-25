Assi VS Do Deewane Seher Mein: तापसी पन्नू और मृणाल ठाकुर के बीच छिड़ा महासंग्राम, जानिए किसने किसको दी पटखनी

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 5: फिल्म 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं. चलिए जानते हैं कि तापसी पन्नू और मृणाल ठाकुर में कौन आगे निकल गया है.

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 5: इस समय फिल्म 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) और अस्सी (Assi) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. इन दोनों फिल्मों के जरिए बॉलीवुड अदाकारा तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) ने फिर से बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है. हालांकि ये दोनों ही फिल्में शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो के आगे टिक नहीं पा रही हैं. यहां अगर बात की जाए फिल्म अस्सी की तो रिलीज के पांचवें दिन 0.83 करोड़ रुपए की कमाई की है. पांचवें दिन इस फिल्म की कमाई में करीब 21 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है. कुल मिलाकर फिल्म अस्सी ने पांच दिनों में 5.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. लगता है कि तापसी पन्नू का कोर्टरूम ड्रामा अब लोगों को लुभा नहीं पा रहा है. समय के साथ फिल्म अस्सी की कमाई गिर रही है.

फिल्म अस्सी की निकली हवा

वहीं दूसरी तरफ 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) ने पांचवे दिन 0.5 करोड़ रुपए कमाए हैं. मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) की फिल्म की कमाई में भी कमी देखने को मिल रही है. 'अस्सी' (Assi) के कलेक्शन में करीब 16.67 प्रतिशत की कमी दिख रही है. कुल मिलाकर इस फिल्म ने अब तक 5.3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. कहना गलत नहीं होगा कि कमाई के मामले में तापसी पन्नू (Taapsee Pannu), मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) से काफी पीछे रह गई हैं.

क्या होने वाला है फिल्म अस्सी और 'दो दीवाने सहर में' का हाल

इस हफ्ते कमाई करना फिल्म 'अस्सी और 'दो दीवाने सहर' में' के लिए मुश्किल होने वाला है. वीकेंड पर इन दोनों फिल्मों की कमाई में तेज देखने को नहीं मिली है. वहीं वीक डेज में भी लोग दोनों ही फिल्मों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. वहीं ओ रोमियो का क्रेज अब भी फैंस के बीच दिख रहा है. हल्की रफ्तार होने के बाद भी शाहिद कपूर तापसी पन्नू और मृणाल ठाकुर के आगे निकल गए हैं.

क्या है अस्सी की कहानी

फिल्म अस्सी में एक टीचर की कहानी को दिखाया गया है, जिसके साथ कुछ लड़के रेप कर लेते हैं. शादीशुदा इस टीचर को इंसाफ दिलाने का जिम्मा तापसी पन्नू उठाती है. अब तापसी पन्नू किस तरह से इस टीचर को इंसाफ दिलाती हैं, यही फिल्म अस्सी की कहानी है. फिल्म में आपको जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलेगा. यही वजह है कि इस फिल्म की तुलना पिंक से हो रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

