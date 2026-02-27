Assi VS Do Deewane Seher Mein: हफ्ते भर में निकली तापसी पन्नू और मृणाल ठाकुर की फिल्म की हवा, जानिए किसने मारी बाजी

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 7: एक हफ्ता पहले बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' ने दस्तक दी थी. अब इन दोनों ही फिल्मों की हालत थोड़ी टाइट नजर आ रही है. चलिए जानते हैं कि दोनों फिल्मों ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 7: तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी (Assi) और फिल्म 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) ने एक हफ्ते पहले बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. आते ही इन दोनों फिल्मों में ओ रोमियो और बॉर्डर 2 को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की थी. हालांकि ये दोनों ही फिल्मों में एक हफ्ते में हवा टाइट हो गई है. फिल्म अस्सी और फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की कमाई में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है. यहां अगर बात की जाए फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की तो मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) की इस फिल्म ने सातवें दिन केवल 37 लाख रुपए का बिजनेस किया है. कुल मिलाकर इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6.17 करोड़ रुपए हो चुका है. रिलीज के सातवें दिन इस फिल्म की कमाई में करीब 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं दूसरी तरफ तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म अस्सी के भी हाल कुछ खास ठीक नहीं है.

ओ रोमियो ने किया जीना हराम

छठे दिन फिल्म 'अस्सी' (Assi) केवल 6 लाख रुपए पर ही सिमट गई थी. वहीं सातवें दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी तेजी देखने को मिली है. सातवें दिन फिल्म अस्सी ने 54 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है. इसी के साथ फिल्म अस्सी ने 6.89 करोड़ रुपए छाप डाले है. बॉक्स ऑफिस कलेक्श के हिसाब से देखा जाए तो अस्सी एक बार फिर से तापसी पन्नू (Taapsee Pannu), मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' से आगे निकल गई है. हालांकि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लंबे नहीं टिक पाएंगी. वैसे भी बॉक्स ऑफिस पर इस समय शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो का राज चल रहा है, ओ रोमियो लगातार नोट छापने में लगी हुई है. ट्रैंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़ी रिलीज न होने की वजह से फिलहाल कोई भी ओ रोमियो को नहीं रोक पाएगा. बाकी छोटी मोटी फिल्में तो आती जाती रहती हैं.

बॉर्डर 2 की डूब चुकी है नइया

कहना गलत नहीं होगा कि ओ रोमियो ने तो फिल्म बॉर्डर 2 की भी नइया डूबो दी है. कमाई के नाम पर अब भी बॉर्डर 2 केवल चिल्लर ही बटोर पा रही है. वहीं अब समय के साथ बाकी फिल्मों का टिकना भी मुश्किल होने वाला है. आने वाले समय में धुरंधर 2 और टॉक्सिक धमाल मचाने वाली हैं. होली होते ही लोगों के सिर पर धुरंधर 2 और टॉक्सिक का भूत सवार होने वाला है. ऐसे में बाकी फिल्मों को कोई नहीं पूछेगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

