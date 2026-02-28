Assi VS Do Deewane Seher Mein: O Romeo ने बजाई तापसी पन्नू और मृणाल ठाकुर की फिल्म बैंड, जानिए क्या हो गया हाल

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 8: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' की हालत थोड़ी टाइट हो चुकी है. ओ रोमियो के आगे दोनों ही फिल्मों की बैंड बज गई है.

Assi VS Do Deewane Seher Mein Box Office Day 7: अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब बॉलीवुड अदाकारा तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म अस्सी (Assi) की कमाई को लेकर एक वीडियो शेयर की थी. तापसी पन्नू ने फैंस से गुहार लगाई है कि लोग सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म जरुर देखें. लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे समाज का कितना बुरा हाल है. तापसी पन्नू का ये वीडियो उस समय सामने आया है जब उनकी फिल्म अस्सी की कमाई औंधे मुंह जा गिरी है. एक हफ्ते में ही तापसी पन्नू की फिल्म की बैंड बज गई है. कमाई के मामले में इस फिल्म की कमाई बस चिल्लर ही रह गई है. अगर बात की जाए अब तक के कलेक्शन की तो, फिल्म अस्सी ने दूसरे शुक्रवार को केवल 5 लाख रुपए का ही बिजनेस किया. इस फिल्म की कमाई में 16 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है. फिल्म अस्सी का कुल कलेक्शन 7.45 करोड़ रुपए हो चुका है.

फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का है क्या हाल

वहीं दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की फिल्म का भी कुछ ऐसा ही हाल है. तापसी पन्नू (Taapsee Pannu)के साथ साथ मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं. फिल्म 'अस्सी' (Assi) की तरह ही सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) बॉक्स ऑफिस पर टिकने की कोशिश कर रही है. फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की कमाई के बारे में बात करें तो इस फिल्म कुल मिलाकर 7.3 करोड़ रुपए ही कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म का खाता हफ्ते भर में ही बंद हो गया है.

कहां रह गई कमी?

फिल्म अस्सी (Assi) और फिल्म 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) दोनों की कम बजट की फिल्में थीं. ऐसे में इन दोनों ही फिल्मों को बड़े स्तर पर प्रमोट नहीं किया गया है. अस्सी का तो टॉपिक भी शानदार था. बावजूद इसके इस फिल्म को लोगों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है. तापसी पन्नू के गुहार लगाने के बाद भी फिल्म की कमाई पर खास फर्क नहीं पड़ा. वहीं फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का भी यही हाल देखने को मिल रहा है. फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के मेकर्स ने फिल्म को ठीक से प्रमोट ही नहीं किया. नतीजा ये निकला कि ये फिल्म हफ्ते भर में बी बॉक्स ऑफिस से लुढ़क गई. अब इन दोनों ही फिल्मों का आगे बढ़ पाना मुश्किल है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

