Assi vs Do Deewane Seher Mein Opening Day Collection: ओपनिंग डे पर कैसा रहा 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' का हाल, किसने मारी बाजी?

Assi vs Do Deewane Seher Mein: 20 फरवरी 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दो दिग्गज डायरेक्टरों की फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं ओपनिंग डे पर किसका कैसा हाल रहा.

Assi vs Do Deewane Seher Mein Opening Day Collection: 20 फरवरी 2026 का दिन सिनेमाघरों के लिए काफी धमाकेदार रहा, क्योंकि इस दिन एक-दो नहीं बल्कि 5 से 6 फिल्में एक साथ रिलीज हुई. लेकिन शुक्रवार की सुबह जब सिनेमाघरों के दरवाजे खुले, तो सबसे बड़ा मुकाबला अनुभव सिन्हा की फिल्म 'अस्सी' (Assi Opening Day Collection) और रवि उदयावर की मूवी 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein Opening Day Collection) के बीच था.

दरअसल, ये दोनों फिल्में अलग-अलग जॉनर की है. जहां 'अस्सी' (Assi) समाज के कड़वे सच और अपराध के बाद के सन्नाटे को पर्दे पर चीख-चीख कर बयां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) है, जो युवाओं के दिलों में प्यार की नई धुन फूंकने को बेताब है. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच का मुकाबला काफी दिलचस्प है. तो चलिए जानते हैं ओपनिंग डे पर दोनों का हाल क्या रहा और बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी?

Assi ने ओपनिंग डे पर कितने का कलेक्शन किया?

अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) स्टारर 'अस्सी' (Assi) 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. जो क्राइम थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा मूवी है. इसमें तापसी पन्नू वकील का किरदार निभाती नजर आ रही हैं, जो रेप पीड़िता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती हैं और अदालत में आरोपियों के खिलाफ दमदार बहस करती हैं. पहले दिन इस मूवी को दर्शकों का शानदार रिव्यू मिला और Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने ओपनिंग डे पर 0.06 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं इनमें अभी बदलाव होगा.

कैसा रहा Do Deewane Seher Mein का ओपनिंग डे?

वहीं, अगर बात करें जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) की, जिसमें मृणाल ठाकुर (Mrinal Thakur) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) लीड रोल में नजर आ रहे हैं, तो ये मूवी दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बटोर रही है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 0.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. हालांकि, इसके आंकड़े भी शुरुआती है और आगे इनमें बदलाव होगा.

किसने मारी बाजी?

'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के ओपनिंग डे के शुरुआती आंकड़ों की माने तो इसमें अभी के कलेक्शन को देखा जाए तो मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' आगे चल रही है. शुरुआत में ही ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म कोर्टरूम ड्रामा मूवी पर भारी पड़ती नजर आ रही है.

Read more