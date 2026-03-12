Assi VS The Kerala Story 2 Box Office: 'द केरल स्टोरी 2' ने चटाई 'अस्सी' को धूल, जानिए टोटल कलेक्शन

Assi VS The Kerala Story 2 Box Office: विपुल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2 और तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है. हालांकि कमाई के मामले में द केरल स्टोरी 2, अस्सी से काफी आगे निकल चुकी है.

The Kerala Story 2 VS Assi Box Office: बॉक्स ऑफिस पर कोई भी बड़ी पिल्म इस समय अस्सी (Assi) और 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) को टक्कर नहीं दे रही है, यही वजह है जो ये दोनों ही फिल्में लगातार लोगों की पसंद बनी हुई हैं. 19 मार्च को धुरंधर 2 रिलीज होने वाली है. तब तक अस्सी और 'द केरल स्टोरी 2' दोनों ही के पास खूब नोट छापने का चांस है. यहां अगर बात की जाए विपुल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' तो इस फिल्म ने अब तक अच्छा कारोबार किया है. 13 दिनों में इस फिल्म ने 45.12 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन जमा किया है. वहीं टोटल नेट कलेक्शन 38.64 करोड़ रुपए है. देशभर में 'द केरल स्टोरी 2' के करीब 41,004 शोज दिखाए जा रहे हैं. रिलीज के 13वें दिन इस फिल्म ने 1.59 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. इसी के साथ फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई में 11.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अब तो ओ रोमियो भी 'द केरल स्टोरी 2' को कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ये फिल्म पर बस बॉक्स ऑफिस पर दम ही तोड़ने वाली है.

वीकेंड्स से है फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को उम्मीद

माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई में गिरावट देखने को मिल सकती है. ऐसे में अब ट्रेंड एक्सपर्ट्स की नजरें वीकेंड पर जा टिकी हैं. उम्मीद लगाई जा रही है कि वीकेंड्स पर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई में इजाफा देखने को मिलेगा. द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड को इस समय तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'अस्सी' (Assi) कांटे की टक्कर दे ही है. हालांकि लोगों ने इस फिल्म को एक सिरे से नकार दिया है. लगातार इस फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.

'अस्सी' का हो चुका है ऐसा हाल

कमाई की बात की जाए तो फिल्म अस्सी भी बॉक्स ऑफिस पर टिकने की कोशिश कर रही है. फिल्म अस्सी ने अब तक कुल मिलाकर 12.70 का ग्रॉस कलेक्शन जमा किया है. इसके अलावा तापसी पन्नू की इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 10.80 करोड़ रुपए है. देशभर में फिल्म अस्सी के करीब 17,373 शोज दिखाए जा रहे हैं. बावजूद इसके कमाई में खास इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है. रिलीज के 21वें दिन इस फिल्म ने केवल 10 लाख रुपए की ही कमाई की है जो अपने आप में बहुत कम है. ऐसा ही रहा तो तापसी पन्नू की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस से ही उतर जाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

