Avatar 3 Box Office Collection: भारत में बजा हॉलीवुड फिल्म का डंका, फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने की इतनी कमाई

Avatar: Fire And Ash Movie: हॉलीवुड फिल्म अवतार 3 इन दिनों जमकर देखी जा रही है. अमेरिका की इस फिल्म का क्रेज ना केवल यूरोपीय देशों में है बल्कि भारत में भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं इस फिल्म ने कितनी कमाई की.

Avatar: Fire And Ash: जेम्स कैमरून की अवेटेड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' (Avatar: Fire and Ash) ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है. 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म का जादू एक बार फिर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हालांकि, इस बार फिल्म को रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर मिल रही है, फिर भी 'अवतार 3' ने अपने पहले वीकेंड में शानदार प्रदर्शन किया है. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'अवतार 3' ने अपने पहले तीन दिनों में जबरदस्त पकड़ बनाए रखी है. ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर करीब 66 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी कमाई होती है. इस फिल्म को अमेरिका से लेकर भारत तक के देशों में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

फिल्म ने कितनी की कमाई

अवतार के तीसरे पार्ट ने भारत में भी जबरदस्त कमाई की है. इस फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 19.00 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को इस फिल्म ने 22.25 करोड़ का कलेक्शन किया. इस फिल्म ने तीसरे दिन रविवार को लगभग 25.00 करोड़ की कमाई की है. ध्यान दें कि ये आंकड़े बाद में बदल सकते हैं. फिल्म की कमाई में हर दिन एक पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया, जो यह दिखाता है कि लोगों को पेंडोरा की यह नई दुनिया पसंद आ रही है. भारत में 'अवतार: फायर एंड ऐश' को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित कुल 6 भाषाओं में रिलीज किया गया है. हमेशा की तरह, भारत में इस फिल्म का अंग्रेजी वर्जन सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है, जिसके बाद हिंदी वर्जन का नंबर आता है. फिल्म को सबसे ज्यादा फायदा इसके 3D और IMAX फॉर्मेट से मिल रहा है. दर्शक इस विजुअल ट्रीट को बड़े पर्दे पर देखने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं. दक्षिण भारत के राज्यों, विशेषकर चेन्नई और हैदराबाद में फिल्म की ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा देखी गई है.

इस फिल्म की वजह से कमाई हुई कम

अगर तुलना की जाए, तो 'अवतार 3' की शुरुआत इसकी पिछली फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' के मुकाबले थोड़ी कम रही है. 'अवतार 2' ने अपने पहले वीकेंड में भारत में 128 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. जबकि अवतार के तीसरे सीजन ने इन 3 दिनों में भारत में 66.25 करोड़ की कमाई की है. दरअसल, इसके पीछे की असली वजह रणवीर सिंह की 'धुरंधर' मानी जा रही है, जो अपने तीसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में टिकी हुई है. 'धुरंधर' की वजह से 'अवतार 3' को स्क्रीन शेयरिंग का सामना करना पड़ा है. भारत में भले ही इस फिल्म को धुरंधर से टक्कर लेनी पड़ी हो, लेकिन जेम्स कैमरून की 'अवतार 3' ने दुनियाभर में पहले वीकेंड पर ही 1,000 करोड़ रुपये (ग्रॉस) से अधिक की कमाई कर ली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

