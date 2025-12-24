Avatar 3 Box Office Collection Day 4: इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही हॉलीवुड फिल्म, जानें अब तक कितनी हुई कमाई

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों हॉलीवुड की फिल्म 'अवतार 3' ने दस्तक दी है. इस फिल्म को देखने के लिए जमकर लोग सिनेमाघरों में पहुंच रहें हैं. आइए जानते हैं इसने कितनी कमाई की.

हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' (Avatar: Fire and Ash), जिसे 'अवतार 3' के नाम से भी जाना जा रहा है, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू बिखेर रही है. 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जमकर लोग जा रहें है, हालांकि इसे घरेलू फिल्म 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर मिल रही है. 'अवतार 3' ने भारत में एक मजबूत शुरुआत की, लेकिन वर्किंग डेज में इसकी कमाई में गिरावट देखी गई है. हालांकि धुरंधर की वजह से इतनी कमाई भी बहुत ही ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है. शुरुआती 5 दिनों में फिल्म ने भारतीय बाजार में 83 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म इस हफ्ते के अंत तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

अवतार 3 ने कितनी की कमाई

भारत में भले हो ये फिल्म धीरे चल रही हो लेकिन वर्ल्डवाइड लेवल पर जेम्स कैमरून का जलवा बरकरार है. 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही दुनिया भर में करीब $345 मिलियन (लगभग ₹3100 करोड़) की कमाई कर ली थी. इस फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹3500 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रहा है. चीन और उत्तरी अमेरिका में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं बात करें घरेलू बॉक्स ऑफिस की तो भारत में इस फिल्म ने इस तरह से कमाई की. पहले दिन यानी शुक्रवार को इस फिल्म ने 19 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 22.50 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने 25.75 करोड़ की कमाई की. वहीं चौथे दिन यानी पहले सोमवार को इस फिल्म ने 9 करोड़ की अनुमानित कमाई की है. वहीं मंगलवार को इस फिल्म ने 9.25 करोड़ की कमाई की. इस तरह से इस फिल्म ने कुल भारतीय कलेक्शन 85.50 करोड़ का कर लिया है.

TRENDING NOW

'धुरंधर' के सामने खड़ी है ये फिल्म

भारत में 'अवतार 3' की कमाई के बीच धुरंधर खड़ा है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही पैर जमाए हुए है और अपने 19वें दिन भी 'अवतार 3' से ज्यादा कमाई कर रही है. 'धुरंधर' की तूफान के कारण 'अवतार 3' के स्क्रीन काउंट पर असर पड़ा है. हालांकि हॉलीवुड की फिल्म होने के बाद भी ये फिल्म धुरंधर के सामने टिकी हुई है. उम्मीद है कि आगे के समय में ये फिल्म शानदार कमाई करेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more