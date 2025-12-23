ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Avatar 3 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास हो गई हॉलीवुड फिल्म 'अवतार 3', जा...

Avatar 3 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास हो गई हॉलीवुड फिल्म 'अवतार 3', जानें कितनी हुई कमाई

Avatar Fire and Ash box office collection: इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक तरफ जहां 'धुरंधर' का क्रेज है, वहीं हाल ही में हॉलीवुड की फिल्म 'अवतार 3' ने भी दस्तक दिया है. इस फिल्म को इंडिया में भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहें हैं. आइए जानते हैं इन 4 दिनों में फिल्म ने कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 23, 2025 11:35 AM IST

Avatar 3 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास हो गई हॉलीवुड फिल्म 'अवतार 3', जानें कितनी हुई कमाई

Avatar 3: हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक जेम्स कैमरून की अवेटेड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' (Avatar 3) ने सिनेमाघरों में अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसका 'मंडे टेस्ट' था, और शुरुआती आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि फिल्म इस परीक्षा में फिल्म पास हो गई है. रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 'अवतार 3' के कलेक्शन में रविवार के मुकाबले गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन फिल्म की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने भारत में अपने पहले सोमवार को लगभग 7.5 से 8.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

फिल्म ने कितनी की कमाई

इस समय इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्म 'धुरंधर' का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है, इस समय भी हॉलीवुड जैसी फिल्म के लिए यह कलेक्शन काफी अच्छा माना जा रहा है. अब भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 75 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. भारत में इस फिल्म ने इस तरह से कमाई की. Sacnilk के अनुसार इस फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को इस फिल्म ने 19 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 22.50 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने 25.75 करोड़ की कमाई की. वहीं चौथे दिन यानी पहले सोमवार को इस फिल्म ने 8.50 करोड़ की अनुमानित कमाई की है. इस तरह से इस फिल्म ने कुल भारतीय कलेक्शन 75.75 करोड़ का कर लिया है. जो बहुत शानदार माना जा रहा है.

TRENDING NOW

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मची 'तबाही'

भारत में फिल्म भले ही 'धुरंधर' की आंधी के सामने थोड़ी धीमी लग रही हो, लेकिन वर्ल्डवाइड यह फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने दुनिया भर में महज 4 दिनों में ही 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने कई देशों में पहले नंबर पर कब्जा जमाया हुआ है और क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान इसके कलेक्शन और भी बढ़ सकता है. आपको बता दें कि 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar 2) के मुकाबले इस फिल्म ने कम कमाई की है. 2022 में आई इस फिल्म के दूसरे पार्ट ने अपने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जबकि तीसरा पार्ट अभी उस रिकॉर्स से बहुत पीछे है. हालांकि, लोगों का कहना है कि जेम्स कैमरून की फिल्में धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ती हैं और हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिकी रहती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Avatar 3 Avatar 3 Box Office Collection Entertainment News James Cameron