Avatar 3 Box Office Collection Day 6: वीक डे में भी कायम है 'अवतार 3' का जादू, 6वें दिन इतनी हुई कमाई

भारतीय बॉक्स ऑफिस में एक तरफ जहां 'धुरंधर' का कब्जा है वहीं दूसरी तरफ 'अवतार 3' भी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है. इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचाया है.

हॉलीवुड के विजनरी डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' (Avatar 3) भारतीय बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है. हालांकि घरेलू बाजार में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से इसे कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन अपने छठे दिन यानी बुधवार को 'अवतार 3' ने शानदार कमाई की है. रिलीज के छठे दिन (बुधवार), 'अवतार 3' की कमाई में मंगलवार के मुकाबले लगभग 10% की बढ़त देखी गई. क्रिसमस ईव होने के कारण शाम और रात के शोज में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने छठे दिन भारत में करीब 10.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. वर्किंग डे में हॉलीवुड फिल्मों की कमाई अक्सर गिरती है, जबकि ये फिल्म मजबूती के साथ टिकी हुई है.

अब तक का बॉक्स ऑफिस सफर

फिल्म ने अब तक भारतीय बाजार में 95.75 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है. आज यानी गुरुवार (क्रिसमस) के कलेक्शन के साथ यह फिल्म आधिकारिक तौर पर 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी. पहले दिन यानी शुक्रवार को इस फिल्म ने 19 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 22.50 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने 25.75 करोड़ की कमाई की. वहीं चौथे दिन यानी पहले सोमवार को इस फिल्म ने 9 करोड़ की अनुमानित कमाई की है. वहीं मंगलवार को इस फिल्म ने 9.25 करोड़ की कमाई की. बुधवार को इस फिल्म ने 10.25 करोड़ की कमाई की. इस तरह से इस फिल्म ने कुल भारतीय कलेक्शन 95.75 करोड़ हो गई है.

TRENDING NOW

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की कमाई

जहां भारत में फिल्म 'धुरंधर' के साये में है, वहीं वर्ल्ड वाइड पर 'अवतार 3' का राज है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 3800 करोड़ के पार पहुंच गया है. जेम्स कैमरून की इस फिल्म ने चीन, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बाजारों में रिकॉर्डतोड़ कमाई की है. इसने मात्र 6 दिनों में ही अपना भारी-भरकम बजट वसूल कर लिया है. यह फिल्म भी लगातार कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. जिससे मेकर्स मालामाल हो गए हैं. भारत में 'अवतार 3' को धुरंधर से टक्कर लेना पड़ रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का भारतीयों में बहुत क्रेज है और अपने 20वें दिन भी इस फिल्म ने'अवतार 3' से ज्यादा कमाई की है. 'धुरंधर' की तूफान के कारण 'अवतार 3' के स्क्रीन काउंट पर असर पड़ा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more