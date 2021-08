Bell Bottom Box Office Record: अदाकारा वाणी कपूर (Vaani Kapoor) इन दिनों अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की स्पाई थ्रिलर बेल बॉटम (Bell Bottom) में नजर आ रही हैं। यह फिल्म कोरोना वायरस महामारी के बीच रिलीज हुई है, जिसकी वजह से इसकी कमाई बहुत अच्छी नहीं रही। अपने पहले हफ्ते में बेल बॉटम ने केवल 20 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। कोरोना काल में यह कमाई खराब नहीं बताई जा सकती है क्योंकि महाराष्ट्र के सिनेमाघर बंद पड़े हुए हैं और जहां फिल्म रिलीज हुई है, वहां पर पर इसे 50% थिएट्रिकल ऑक्यूपेंसी के साथ दिखाया जा रहा है। Also Read - Bell Bottom Box Office Record: बेल बॉटम ने चटाई Naam Shabana और Thank You सहित इन 7 फिल्मों को धूल

बेल बॉटम के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड की बात करें तो यह वाणी कपूर के करियर की सबसे लोएस्ट फर्स्ट वीक ग्रॉसर साबित हुई है। पिछले 9 सालों में वाणी कपूर की किसी फिल्म ने इतनी खराब कमाई नहीं की है। आइए आपको वाणी कपूर के करियर की टॉप 4 फर्स्ट वीक ग्रॉसर दिखाते हैं:

वॉर- 166.25 करोड़ रुपये

बेफिक्रे- 34.36 करोड़ रुपये

शुद्ध देसी रोमांस- 23.27 करोड़ रुपये

बेल बॉटम- 12. 75 करोड़ रुपये

फिल्म बेल बॉटम में वाणी कपूर ने अक्षय कुमार की पत्नी का किरदार प्ले किया है, जो हर सुख-दुख में उनके साथ रहती है। वाणी कपूर और अक्षय कुमार की जोड़ी को दर्शकों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। बेल बॉटम के लिए अक्षय और वाणी ने पहली बार हाथ मिलाया है, इनकी केमिस्ट्री पहली ही फिल्म में दर्शकों के दिलों पर छा गई है। दर्शकों को उम्मीद है कि ये दोनों जल्द ही किसी नई फिल्म के लिए हाथ मिलाएंगे और उनका मनोरंजन करेंगे।

फिल्म बेल बॉटम में हुमा कुरैशी और लारा दत्ता ने भी अहम किरदार निभाए हैं। जहां लारा दत्ता ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, वहीं हुमा कुरैशी एक गद्दार जासूस के रूप में दिखाई दे रही हैं। दर्शकों को इन दोनों अदाकाराओं की परफॉर्मेंस भी काफी पसंद आ रही है।