ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Box Office Collection: बड़े पर्दे पर फीका पड़ा 'अंगूरी भाभी' का जादू, 3 दिन में ही हुई पस्...

Box Office Collection: बड़े पर्दे पर फीका पड़ा 'अंगूरी भाभी' का जादू, 3 दिन में ही हुई पस्त; Vadh 2 के कलेक्शन ने उड़ाए होश!

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. हाल ही में 'वध 2' और 'भाबीजी घर पर हैं' ने सिने्माघरों में दस्तक दी है. ऐसे में आइए जानते हैं इनका बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 9, 2026 9:59 AM IST

Box Office Collection: बड़े पर्दे पर फीका पड़ा 'अंगूरी भाभी' का जादू, 3 दिन में ही हुई पस्त; Vadh 2 के कलेक्शन ने उड़ाए होश!

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस की दुनिया में क्लैश महज दो फिल्मों के बीच की टक्कर नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा महायुद्ध होता है जहां दांव पर करोड़ों रुपए और सितारों की साख लगी होती है. ऐसा ही कुछ इन दिनों 'भाबीजी घर पर हैं' (Bhabiji Ghar Par Hain) और 'वध 2' (Vadh 2) के बीच देखने को मिल रहा है. जहां छोटे पर्दे पर 'भाबीजी घर पर हैं' का टीआरपी रिकॉर्ड तोड़ देता था, वहीं बड़े पर्दे पर इसका जादू देखने को नहीं मिल रहा. वहीं दूसरी तरफ बिना किसी शोर-शराबे और तमा-झाम के रिलीज हुई संस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'वध 2' (Bhabiji Ghar Par Hain vs Vadh 2) ने पूरी बाजी पलटकर रख दी है. तो चलिए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों का क्या हाल चल रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर घुटनों पर आई Bhabiji Ghar Par Hain

टीवी पर करीब 11 साल पहले शुरू हुए कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' ने सालों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है. इस के डायलॉग्स, तकिया कलाम और कास्ट सबकुछ इतने पॉपुलर हैं कि, इसपर खूब रील्स भी बनते हैं. वहीं, इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने इस शो को टीवी की कास्ट के साथ ही फिल्म का रूप देते हुए 'भाबीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' को सिनेमाघरों में उतारी, लेकिन टीवी पर रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी लाने वाला ये शो बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू दिखाने में नाकाम साबित होता नजर आ रहा है.

TRENDING NOW

Bhabiji Ghar Par Hain की कुल कितनी कमाई?

'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और इन तीन दिनों के आंकड़ों ने मेकर्स को भी हैरान कर दिया है. दरअसल, बड़े पर्दे पर अंगूरी भाभी और विभूति जी की ये जोड़ी दर्शकों के लिए तरसती नजर आ रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और दूसरे दिन इस मूवी ने बढ़त के साथ 35 लाख रुपए का कारोबार किया. वहीं तीसरे दिन इसने 32 लाख रुपए की कमाई की है और इसकी के साथ इसका नेट कलेक्शन 87 लाख रुपए हुए हैं और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 98 लाख रुपए हुए हैं.

कितना है Bhabiji Ghar Par Hain का बजट?

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक 'भाबीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' का कुल बजट 8 से 10 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, ऐसे में पहले ही वीकेंड पर इस मूवी को पस्त होता देखकर मेकर्स भी टेंशन में आ गए होंगे क्योंकि, वीकेंड का दौरान भी ये फिल्म 1 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर सकी.

Vadh 2 ने कितने का किया कलेक्शन?

वहीं दूसरी तरफ संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'वध 2' बाजी पलटी हुई नजर आ रही है. इस मूवी को क्रिटिक्स की लगातार सराहना मिल रही है. जहां 'भाबीजी घर पर हैं' का कलेक्शन घुटनों पर हैं, वहीं 'वध 2' के रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट्स ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है. ओपनिंग डे पर 'वध 2' ने 50 लाख का कलेक्शन किया था और पहले शनिवार को फिल्म ने 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया. वहीं तीसरे दिन यानी रविवार को इसे वीकेंड का पूरा फायदा मिला और 1 करोड़ रुपए छाप डाले.

Vadh 2 का कुल कलेक्शन

इस तरह करीब 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'वध 2' ने महज 3 दिन में ही कुल 2.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि, इस मूवी में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के अलावा योगिता बिहानी, कुमुद मिश्रा, अक्षय डोगरा और शिल्पा शुक्ला जैसे सितारे हैं. साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'वध' का दूसरा पार्ट 'वध 2' है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bhabiji Ghar Par Hain Bhabiji Ghar Par Hain Box Office Collection Vadh 2 Vadh 2 Box Office Collection