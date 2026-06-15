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Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 3: कंगना की फिल्म की रफ्तार हुई तेज, तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर इतने करोड़ का हुआ कलेक्शन

Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 3: कंगना रनौत की नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर टिकने के लिए संघर्ष कर रही है. 26/11 हमलों के हीरोज पर बनी यह फिल्म बीओजीओ ऑफर और टैक्स-फ्री होने के बाद भी दर्शकों को खींचने में नाकाम रही.

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By: Shreya Pandey | Published: June 15, 2026 6:41 AM IST
Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 3: कंगना की फिल्म की रफ्तार हुई तेज, तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर इतने करोड़ का हुआ कलेक्शन

‘भारत भाग्य विधाता’ रफ्तार हुई तेज

Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 3: बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' पिछले शुक्रवार यानी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. लेकिन बॉक्स ऑफिस से जो खबरें आ रही हैं, वो कंगना के फैंस को थोड़ा मायूस कर सकती हैं. मनोज तपड़िया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जैसी उम्मीद की जा रही थी. फिल्म की शुरुआत काफी ठंडी रही है और आगे की राह भी काफी मुश्किल नजर आ रही है.

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3 दिनों में कमाए सिर्फ इतने करोड़

अगर बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की बात करें, तो बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने तीसरे दिन यानी रविवार को करीब 1.58 करोड़ का नेट बिजनेस किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल कमाई अब तक 4.03 करोड़ तक पहुंच पाई है. आमतौर पर किसी भी फिल्म के लिए रविवार का दिन सबसे बड़ा होता है, लेकिन 'भारत भाग्य विधाता' के मामले में संडे को कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला.

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स्क्रीन्स की संख्या में भारी गिरावट

फिल्म के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही कि तीसरे दिन इसके शोज और स्क्रीन्स में भारी कटौती की गई. जहां शनिवार को यह फिल्म 1,956 स्क्रीन्स पर चल रही थी, वहीं रविवार को यह संख्या घटकर सिर्फ 794 रह गई. यही नहीं, थिएटरों में सीटों की बुकिंग भी शनिवार के 17% के मुकाबले रविवार को घटकर केवल 14% रह गई.

शुरुआती उतार-चढ़ाव और ऑफर

फिल्म ने शुक्रवार को 1 करोड़ की बेहद सुस्त ओपनिंग की थी. हालांकि, शनिवार को फिल्म की किस्मत थोड़ी चमकी और इसकी कमाई में करीब 45% की बढ़त देखी गई, जिससे फिल्म ने 1.45 करोड़ कमाए. दर्शकों को थिएटरों तक खींचने के लिए मेकर्स ने एक बड़ा दांव भी खेला और देश भर में 'बाय वन गेट वन फ्री' टिकट का ऑफर निकाला. लेकिन अफसोस, यह आइडिया भी रविवार को फिल्म की डूबती नैया को पार नहीं लगा सका.

तगड़ी टक्कर ने बिगाड़ा खेल

फिल्म की इस सुस्त रफ्तार के पीछे एक बड़ी वजह बॉक्स ऑफिस पर चल रहा कड़ा मुकाबला भी है. 'भारत भाग्य विधाता' अकेले रिलीज नहीं हुई थी. इसके साथ दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा', मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' और विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' भी रिलीज हुई हैं. इतनी सारी फिल्मों के एक साथ आने से दर्शकों के पास कई विकल्प आ गए, जिसका सीधा नुकसान कंगना की फिल्म को हुआ.

टैक्स-फ्री होने का भी नहीं मिला फायदा

फिल्म के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसे दिल्ली और हरियाणा में टैक्स-फ्री भी घोषित किया गया था. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कंगना के साथ एक स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद यह एलान किया था, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी फिल्म को टैक्स से राहत दी थी.

क्या है फिल्म की कहानी?

यह फिल्म 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की एक बेहद दर्दनाक और अनसुनी कहानी को सामने लाती है. यह कहानी कामा हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों और नर्सों की बहादुरी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकियों से अपने मरीजों की रक्षा की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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