Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल हुई कंगना की फिल्म? चार दिन में इतनी हुई कमाई

Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 4: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है. 26/11 हमलों पर बनी इस फिल्म ने चौथे दिन यानी सोमवार को लाखों में ही सिमट गई.

मंडे टेस्ट में कैसा रहा फिल्म का हाल?

Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 4: कंगना रनौत की नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शकों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसी उम्मीद थी. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड यानी शुक्रवार से रविवार में 5 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया. वहीं, सोमवार यानी वर्किंग डे आते ही फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली. अपने पहले सोमवार को फिल्म ने केवल 65 लाख का बिजनेस किया.

बॉक्स ऑफिस का पूरा कलेक्शन

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, सोमवार की इस सुस्त कमाई के बाद फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब 4.83 करोड़ हो गया है. सोमवार को देशभर के 1866 शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी मात्र 10.76% रही. फिल्म की शुरुआत ही काफी धीमी रही थी. ओपनिंग डे यानी शुक्रवार को इसने 1 करोड़ कमाए थे. शनिवार और रविवार को कमाई में थोड़ा उछाल आया, फिल्म ने शनिवार को 1.45 करोड़ और रविवार को 1.80 करोड़ बटोरे. इसी तरह थिएटर ऑक्यूपेंसी भी शुक्रवार को 11%, शनिवार को 17% और रविवार को 21% रही.

अगर कंगना रनौत की पिछली फिल्मों से इसकी तुलना करें, तो यह उनकी फिल्म 'इमरजेंसी' से काफी पीछे चल रही है. 'इमरजेंसी' ने अपने शुरुआती चार दिनों में 11.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. हालांकि, कंगना की एक और पिछली फिल्म 'तेजस' के मुकाबले इसका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर है, जिसने चार दिनों में सिर्फ 4.20 करोड़ कमाए थे.

सिनेमाघरों में मिल रही टक्कर

बॉक्स ऑफिस पर 'भारत भाग्य विधाता' को अकेले रास्ता नहीं मिला. इसके साथ ही सिनेमाघरों में मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' जैसी कई बड़ी फिल्में भी रिलीज हुईं, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया. वर्किंग डेज में फिल्म की कमाई कम होना तो तय था, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फिल्म अगले वीकेंड तक सिनेमाघरों में टिक पाती है या नहीं.

क्या है फिल्म की कहानी?

'भारत भाग्य विधाता' को मनोज तापड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म को डॉ. जयंतीलाल गड़ा की 'पेन स्टूडियोज' पेश कर रही है. कंगना के अलावा फिल्म में ईशा डे, गिरिजा ओक और स्मिता तांबे जैसी बेहतरीन एक्ट्रेसेस भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है. कहानी साल 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान कामा हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ की बहादुरी को दिखाती है. फिल्म में खासतौर पर नर्स अंजलि कुलथे के साहस की कहानी दिखाई गई है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.