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Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 6: कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' का बुरा हाल, लाखों में सिमटी फिल्म

Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर कंगना रनौत की नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का संघर्ष कर रही है. रिलीज के 6वें दिन फिल्म की कमाई गिरकर लाखों में पहुंच गई है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 18, 2026 7:20 AM IST
Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 6: कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' का बुरा हाल, लाखों में सिमटी फिल्म

'भारत भाग्य विधाता' का बुरा हाल

कंगना रनौत की नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी हालत काफी पतली नजर आ रही है. मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 12 जून को रिलीज हुई थी. पहले वीकेंड को फिल्म की कमाई में थोड़ा सुधार जरूर देखा गया था, लेकिन सोमवार आते ही वर्किंग डेज के प्रेशर में इसकी कमाई का ग्राफ नीचे गिरने लगा और मंगलवार को भी यह गिरावट जारी रही.

अब तक का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'सैकनिल्क' के मुताबिक, 'भारत भाग्य विधाता' ने अपने छठवें दिन यानी बुधवार को भारत में केवल 55 लाख का नेट कलेक्शन किया. इस दिन सिनेमाघरों में केवल 11% सीटें ही भरीं, जबकि फिल्म के कुल 1588 शोज चल रहे थे. इस नई गिरावट के बाद फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब 6.10 करोड़ तक पहुंच पाया है.

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अगर दिन के हिसाब से देखें, तो फिल्म ने शुक्रवार को 1 करोड़ की ओपनिंग ली थी. इसके बाद शनिवार को 1.45 करोड़ और रविवार को 1.80 करोड़ की कमाई के साथ वीकेंड अच्छा रहा. मगर सोमवार को फिल्म धड़ाम से गिरकर सिर्फ 65 लाख पर आ गई, और बुधवार को यह आंकड़ा और कम हो गया.

कंगना की पिछली फिल्मों से तुलना

यह फिल्म कंगना की पिछली फिल्म 'इमरजेंसी' के मुकाबले काफी पीछे चल रही है, जिसने शुरुआती 5 दिनों में ही 12.40 करोड़ कमा लिए थे. हालांकि, यह कंगना की 2023 में आई फिल्म 'तेजस' से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसने 5 दिनों में महज 4.65 करोड़ का बिजनेस किया था. अब देखना यह है कि यह फिल्म आने वाले दिनों में टिक पाती है या नहीं?

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किस असली हीरो की कहानी है ये?

'भारत भाग्य विधाता' साल 2008 में मुंबई में हुए भयानक आतंकवादी हमलों (26/11) की एक सच्ची और भयावह घटना पर आधारित है. फिल्म में नर्स 'गीता माधव गांधारे' की कहानी दिखाई गई है, जो असल जिंदगी की रियल-हीरो नर्स अंजलि कुलथे से प्रेरित है. मुंबई के कामा हॉस्पिटल में सेट यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आतंकवादियों के हमले और गोलीबारी के बीच, वहां के मेडिकल स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की रक्षा की. इस दौरान नर्स ने अस्पताल में भर्ती 20 गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी कराने में मदद की थी.

बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला

इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अकेले रास्ता नहीं मिला है. इसका मुकाबला इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा', विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' और चिन्मय मांडलेकर की 'गवर्नर' जैसी कई बड़ी फिल्मों से हो रहा है, जिसकी वजह से दर्शकों का बंट जाना भी कम कमाई की एक बड़ी वजह है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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