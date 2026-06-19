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Bharat Bhhagya Viddhaata collection day 7: बाॅक्स ऑफिस पर 'भारत भाग्य विधाता' का हाल हुआ बेहाल, फिल्म ने पहले हफ्ते में की सिर्फ इतनी कमाई

Bharat Bhhagya Viddhaata collection day 7: कंगना रनौत की नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में नाकाम रही है. पहले हफ्ते में फिल्म ने डबल डिजिट की भी कमाई नहीं की है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 19, 2026 6:48 AM IST
Bharat Bhhagya Viddhaata collection day 7: बाॅक्स ऑफिस पर 'भारत भाग्य विधाता' का हाल हुआ बेहाल, फिल्म ने पहले हफ्ते में की सिर्फ इतनी कमाई

'भारत भाग्य विधाता' का हाल हुआ बेहाल

Bharat Bhhagya Viddhaata collection day 7: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को खींचने के लिए काफी संघर्ष कर रही है. मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर थंडी नजर आ रही है. हालांकि, फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर एक-एक करोड़ से ज्यादा की डेली कमाई की थी, लेकिन सोमवार आते ही इसकी कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली. अब हालत यह है कि फिल्म लाखों रुपये में सिमट कर रह गई है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने इस शुक्रवार को केवल 45 लाख का बिजनेस किया, जिसके बाद भारत में इसका कुल कलेक्शन 6.55 करोड़ तक पहुंच गया है.

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कैसा रहा पहले हफ्ते का सफर?

फिल्म की शुरुआत ही काफी धीमी रही थी. ओपनिंग डे यानी शुक्रवार को इसने 1 करोड़ कमाए. इसके बाद शनिवार को फिल्म ने थोड़ा उछाल लेते हुए 1.45 करोड़ और रविवार को 1.80 करोड़ का कलेक्शन किया. लेकिन जैसे ही वर्किंग डेज शुरू हुए, फिल्म का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा. सोमवार और मंगलवार को फिल्म ने 65-65 लाख कमाए, जबकि बुधवार को यह आंकड़ा घटकर 55 लाख पर आ गया. पहले हफ्ते में यह फिल्म 10 करोड़ का आंकड़ा छूना तो दूर, उसके आस-पास भी नहीं पहुंच सकी. अब सिनेमाघरों में 'कॉकटेल 2' जैसी नई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, ऐसे में 'भारत भाग्य विधाता' के लिए आगे टिक पाना और कमाई बढ़ा पाना बहुत मुश्किल लग रहा है.

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हरियाणा में हुई टैक्स-फ्री

भले ही आम जनता इस फिल्म को देखने थिएटर्स में नहीं पहुंच रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा है. 12 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को हरियाणा सरकार ने टैक्स-फ्री घोषित कर दिया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग देखी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे हर भारतीय को प्रेरित करने वाली फिल्म बताया. उन्होंने कहा कि यह कहानी साहस, इंसानियत और कर्तव्य की एक बेहतरीन मिसाल है. हरियाणा के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और उप-मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने भी भुवनेश्वर में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी थी और इसकी तारीफ की थी.

क्या है फिल्म की कहानी और टीम?

'भारत भाग्य विधाता' की कहानी साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों (26/11) के सच्चे वाकये पर आधारित है. यह फिल्म नर्स गीता माधव गांधारे की बहादुरी को दिखाती है, जिन्होंने उस खौफनाक रात अपनी जान जोखिम में डालकर 20 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित बचाया था. फिल्म में कंगना के साथ ईशा डे, गिरिजा ओक और स्मिता तांबे जैसे कलाकारों ने भी काम किया है. इस फिल्म को मनोज तापड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि कंगना रनौत इसकी को-प्रड्यूसर भी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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