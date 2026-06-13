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Bharat Bhagya Vidhaata Box Office Collection: 26/11 की जांबाज नर्स बनकर लौटीं कंगना, ओपनिंग डे पर जनता ने दिया कैसा रिस्पॉन्स?

Bharat Bhagya Vidhaata Box Office Collection: इस फ्राइडे थिएटर्स में कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज हुई. 26/11 हमले की रियल लाइफ हीरो नर्स गीता के रोल में कंगना ने दिल जीता. आइए जानते हैं फिल्म ने कितनी की कमाई.

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By: Shreya Pandey | Published: June 13, 2026 6:24 AM IST
Bharat Bhagya Vidhaata Box Office Collection: 26/11 की जांबाज नर्स बनकर लौटीं कंगना, ओपनिंग डे पर जनता ने दिया कैसा रिस्पॉन्स?

'भारत भाग्य विधाता' को ओपनिंग डे कलेक्शन

Bharat Bhagya Vidhaata Box Office Collection: इस शुक्रवार को सिनेमाघरों का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है. बॉक्स ऑफिस पर एक साथ कई बड़ी और अलग जॉनर की फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसने दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने का काम किया है. इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज में कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' शामिल है. इसके अलावा युवाओं के चहेते वेदांग रैना और शरवरी वाघ की फ्रेश जोड़ी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के साथ पर्दे पर है, तो वहीं एक्टिंग के उस्ताद मनोज बाजपेई अपनी दमदार फिल्म 'गवर्नर' के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.

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कंगना की एक्टिंग ने जीता दिल

कंगना रनौत स्टारर 'भारत भाग्य विधाता' महज एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास के उस काले पन्ने की कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. यह फिल्म 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की वास्तविक घटनाओं और रियल लाइफ हीरोज से प्रेरित है. फिल्म में कंगना रनौत ने 'नर्स गीता' का बेहद संजीदा और जांबाज किरदार निभाया है. पर्दे पर कंगना ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि दर्शक थिएटर के अंदर स्टार कंगना को भूल जाते हैं और उस बहादुर महिला की तड़प, हिम्मत और देशप्रेम को महसूस करते हैं. कंगना की यह परफॉर्मेंस उनके करियर के बेहतरीन किरदारों में से एक मानी जा रही है.

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ओपनिंग डे कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 'भारत भाग्य विधाता' को देश भर में कुल 2,096 शोज मिले हैं. अगर पहले दिन की कमाई की बात करें, तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. हालांकि यह नंबर बड़ा नहीं है, लेकिन ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि वर्ड ऑफ माउथ के दम पर शनिवार और रविवार को इसके कलेक्शन में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

क्या कंगना तोड़ पाएंगी फ्लॉप फिल्मों का चक्रव्यूह?

कंगना रनौत के लिए इस फिल्म का हिट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर उनका सिक्का नहीं चमका है. उनकी फिल्म 'इमरजेंसी' में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया था और खुद इसका डायरेक्शन भी संभाला था, लेकिन 60 करोड़ की यह फिल्म आधी लागत भी नहीं निकाल सकी. वहीं साल 2023 में आई 'तेजस' तो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह क्रैश हो गई थी. हॉरर-कॉमेडी 'चंद्रमुखी 2' ने थोड़ा बेहतर बिजनेस किया, लेकिन भारी-भरकम बजट के कारण वह भी नुकसान में रही. ऐसे में अब हर किसी की नजर 'भारत भाग्य विधाता' के वीकेंड कलेक्शन पर टिकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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