Bharat Bhagya Vidhaata Box Office Day 2: दूसरे दिन भी सुस्त रही कंगना की 'भारत भाग्य विधाता', टिकटों पर ऑफर के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर थमी रफ्तार

Bharat Bhagya Vidhaata Box Office Day 2: कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई. फिल्म की गिरती कमाई को देखकर मेकर्स ने बहुत शानदार ऑफर भी दिया है लेकिन इसके बाद भी फिल्म की कमाई में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है.

कंगना की फिल्म का हाल बेहाल

Bharat Bhagya Vidhaata Box Office Day 2: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के लिए बॉक्स ऑफिस की राह आसान नजर नहीं आ रही है. रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में मामूली बढ़त तो देखी गई, लेकिन यह आंकड़े मेकर्स को राहत देने के लिए काफी नहीं हैं. ट्रेड ट्रैकिंग वेबसाइट 'सैकनिल्क' के मुताबिक, शनिवार को फिल्म के बिजनेस में थोड़ा उछाल आया और इसने 1.54 करोड़ की कमाई की. इस तरह दो दिनों के सफर के बाद फिल्म का कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन महज 2.54 करोड़ के आसपास पहुंच पाया है.

मेकर्स ने खेला ऑफर का खेल

सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बढ़ाने के लिए मेकर्स ने शनिवार से ही एक दिलचस्प ऑफर आजमाया. फिल्म के लिए 'Buy One Get One' (BOGO) यानी एक टिकट खरीदने पर एक टिकट मुफ्त देने की स्कीम लागू की गई. उम्मीद थी कि इस डिस्काउंट ऑफर के बाद वीकेंड पर थिएटर्स खचाखच भर जाएंगे. हालांकि, इस फ्री टिकट स्कीम का जादू भी दर्शकों पर ज्यादा नहीं चल सका. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिकट सस्ते होने के बावजूद शनिवार को मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी बेहद कम दर्ज की गई. यह ऑफर उस बड़ी छलांग को लाने में नाकाम रहा, जिसकी मेकर्स को बेसब्री से उम्मीद थी. इस फिल्म की शुरुआत कंगना रनौत की हालिया रिलीज फिल्मों में सबसे कमजोर रही है. साल 2015 में आई 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' के बाद से ही कंगना को बॉक्स ऑफिस पर एक अदद ब्लॉकबस्टर हिट की तलाश है.

क्लैश में फंसी फिल्म

इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर मल्टी-क्लैश देखने को मिला. 'भारत भाग्य विधाता' के साथ दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा', मनोज बाजपेई की 'गवर्नर' और विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3डी-इकोज ऑफ द पास्ट' भी रिलीज हुई थीं. इस रेस में विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3डी' सबसे मजबूत बनकर उभरी है, जिसने ओपनिंग डे पर ही तगड़ी कमाई की. वहीं दिलजीत की फिल्म भी कंगना की फिल्म से काफी आगे चल रही है. देश भर में 2,000 से ज्यादा शोज मिलने के बावजूद कंगना की फिल्म दर्शकों के लिए तरसती नजर आ रही है.

बॉक्स ऑफिस पर कम रह गया टशन

यह फिल्म 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की वास्तविक बहादुरी पर आधारित है. फिल्म में कंगना ने रियल लाइफ हीरो नर्स अंजलि कुलथे से प्रेरित 'नर्स गीता' का किरदार निभाया है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर गर्भवती महिलाओं को बचाया था. मणिकर्णिका फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और ईशा डे ने भी कमाल की एक्टिंग की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.