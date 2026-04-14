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Bhooth Bangla Advance Booking: अक्षय कुमार की इन मूवीज ने एडवांस बुकिंग में की थी बंपर कमाई, 'भूत बंगला' तोड़ पाएगी रिकॉर्ड?

Akshay Kumar Movie Advance Booking: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का बज बना हुआ है. इस फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग शुरू हो गई है. आइए जानते हैं कि फिल्म की कितनी टिकट बिक गई हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 14, 2026 11:02 PM IST

Bhooth Bangla Advance Booking: अक्षय कुमार की इन मूवीज ने एडवांस बुकिंग में की थी बंपर कमाई, 'भूत बंगला' तोड़ पाएगी रिकॉर्ड?
फिल्म भूत बंगला की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.

बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) साल 2026 की अपनी पहली फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसका बेसब्री से इंतजार किया जा जा रहा है. अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' से लोगों को एंटरटेन करते नजर आएंगे. इसी बीच मेकर्स फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है. खबर लिख जाने तक फिल्म की एडवांस बुकिंग की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की अब तक किन मूवीज ने एडवांस बुकिंग में बंपर कमाई की थी. क्या फिल्म 'भूत बंगला' इनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी.

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फिल्म 'भूत बंगला' के बिक चुके हैं इतने टिकट

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज डेट कई बार बदली गई है. फाइनली ये फिल्म आने वाले शुक्रवार यानी 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म की एडवास बुकिंग 14 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गई है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने खबर लिए जाने तक 7200 से ज्यादा टिकट बेचकर करीब 11.50 लाख रुपये की कमाई कर ली थी. वहीं, फिल्म ने ब्लॉक सीट के साथ 35.50 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. बताते चलें कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' के पेड प्रीव्यू शोज 16 अप्रैल को होने वाले हैं.

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अक्षय कुमार की इन मूवीज को एडवांस बुकिंग में मिला अच्छा रिस्पॉन्स

अक्षय कुमार की कई फिल्मों ने एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कलेक्शन किया था. फिल्म 'हाउसफुल 5' ने 13.95 करोड़ रुपये, फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने 6.37 करोड़ रुपये, फिल्म 'स्काई फोर्स' ने 5.42 करोड़ रुपये और फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' ने 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब देखने वाली बात होगी कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का एडवांस बुकिंग में इन मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं.

अक्षय कुमार की आने वाली मूवीज

अक्षय कुमार की पाइपलाइन में फिल्म 'भूत बंगला' के अलावा 'हैवान', 'वेलकम टू द जंगल', 'हेरा फेरी 3' जैसी मूवीज हैं. दिलचस्प बात है कि अक्षय कुमार डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ फिल्म 'भूत बंगला' करने के बाद फिल्म 'हैवान' करते नजर आएंगे. इससे पहले दोनों ने साथ में कई मूवीज में काम किया है और उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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