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Bhooth Bangla Advance Booking: रिलीज से पहले ही बिके अक्षय कुमार की फिल्म के इतने टिकट, क्या होगा 'धुरंधर 2' का हाल?

Akshay Kumar Movie Bhooth Bangla Advance Booking: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की एडवांस टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले क्या बवाल मचा रखा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 16, 2026 8:44 AM IST

Bhooth Bangla Advance Booking: रिलीज से पहले ही बिके अक्षय कुमार की फिल्म के इतने टिकट, क्या होगा 'धुरंधर 2' का हाल?
फिल्म भूत बंगला की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) के जरिए बॉक्स ऑफिस पर छाने के लिए तैयार हैं. अक्षय कुमार की ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. आज यानी 16 अप्रैल को पेड प्रिव्यू के तरह इस फिल्म को देखा जा सकेगा. ट्रेलर सामने आने के बाद से ही अक्षय कुमार की ये फिल्म लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. ऐसे में फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है. फिल्म 'भूत बंगला' की एडवांस बुकिंग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. बताया जा रहा है कि बीते दिन तक फिल्म 'भूत बंगला' के 34398 टिकट बेचे जा चुके हैं. इस हिसाब से इस फिल्म ने अब तक 91.64 लाख रुपए की कमाई कर ली है. हिंदी बेल्ट में फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश में भी फिल्म 'भूत बंगला' के खूब टिकट बेचे जा रहे हैं. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'भूत बंगला' का नॉर्थ इस्ट में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. वहीं साउथ की जनता भी फिल्म 'भूत बंगला' में दिलचस्पी दिखा रही है.

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क्या होगा फिल्म 'भूत बंगला' का हाल?

एक समय था जब अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज डेट बार बार बदली जा रही थी. दावा किया जा रहा था कि अक्षय कुमार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 से घबरा गए थे. हालांकि समय आने पर अक्षय कुमार ने भी अपनी कमर कस ली है. आंकड़े इस बात का सबूत है कि भले ही फिल्म 'भूत बंगला' धुरंधर 2 के रिकॉर्ड्स ने तोड़ पाए लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह को कड़ी टक्कर जरुर देगी. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को वीकेंड का पूरा फायदा मिलने वाला है.

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फिल्म 'भूत बंगला' पर है अक्षय कुमार को भरोसा

माना जा रहा है कि अक्षय कुमार को अपनी साल की पहली रिलीज पर काफी भरोसा है. यही वजह है जो अक्षय कुमार फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन पर खास ध्यान नहीं दे रहे हैं. हालांकि इस समय फैंस भी फिल्म 'भूत बंगला' पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म 'भूत बंगला' की कहानी एक दम हटकर होने वाली है. वैसे भी अक्षय कुमार ने एक जमाने के बाद प्रियदर्शन के साथ हाथ मिलाया है. ऐसे में फैंस को फिल्म 'भूत बंगला' से काफी उम्मीदें हैं. अब फिल्म 'भूत बंगला' इन उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर नहीं... ये तो आने वाला समय ही बताएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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