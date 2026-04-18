Bhooth Bangla Box Office: इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार के करियर की बिगेस्ट ओपनर बनी 'भूत बंगला', जानिए तोड़े किस किसके रिकॉर्ड

Bhooth Bangla Box Office: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज होने के बाद धुरंधर की नाक में दम करना शुरू कर दिया है. इसी बीच इस फिल्म ने एक तगड़ा रिकॉर्ड बना डाला है, जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे.

Bhooth Bangla becomes Akshay Kumar's biggest opener after Sooryavanshi: रणवीर सिंह के बाद बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. बीते दिन ही उनकी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई, रिलीज होते ही इस फिल्म ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है. sacnilk.com की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के दूसरे दिन 12 बजे तक 1.03 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. इसके अलावा ओपनिंड डे पर अक्षय कुमार की फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस किया था. पहले दिन इस फिल्म के 12,386 शोज दिखाए गए थे. पेड रिव्यूज के मुकाबले ओपनिंग डे पर भूत बंगला को पसंद किया गया, पहले ही दिन भूत बंगला की कमाई में 250 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली. पेड रिव्यूज के दौरान इस फिल्म ने केवल 3.50 करोड़ रुपए ही जमा किए थे. ग्लोबली इस फिल्म ने 23.90 करोड़ रुपए कमाए हैं. इस हिसाब से देखा जाे तो भूत बंगला अक्षय कुमार के लिए बेहद लकी साबित हो रही है. इसी के साथ फिल्म भूत बंगला सूर्यवंशी के बाद अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है. इससे पहले ये करनामा फिल्म सूर्यवंशी ने ही किया था. इस फिल्म के बाद तो अक्षय कुमार एक हिट के लिए तरस गए थे. हालांकि भूत बंगला के जरिए अक्षय कुमार ने शानदार वापसी की है.

अक्षय कुमार की हुई चांदी

फिल्म 'भूत बंगला' से पहले फिल्म सूर्यवंशी ने 26.29 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. वहीं हाउसफुल 4 ने 24 करोड़ रुपए पहले ही दिन छाप डाले थे. इसके अलावा जॉली एलएलबी की पहले दिन की कमाई 12.5 करोड़ रुपए थी. वहीं अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने 7.76 करोड़ रुपए पहले दिन कमाए थे. कहना गलत नहीं होगा कि सारी फिल्म में से सूर्यवंशी का ही रिकॉर्डस सबसे बड़ा है जिसे भूत बंगला हाथ नहीं लगा पाई है, वरना इस फिल्म ने केसरी चैप्टर 2, जॉली एलएलबी को जोरदार पटखनी दे डाली है.

बाकी हॉरर कॉमेडी फिल्मों में कहां बैठती है भूत बंगला

वहीं अगर बात की जाए दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्मों की तो थम्मा ने बीते साल रिलीज के पहले दिन 24 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. वहीं स्त्री 2 का पहले दिन का कलेक्शन 51.8 करोड़ रुपए था. फिल्म भूल भुलैया 2 ने पहले दिन 14.11 करोड़ रुपए के साथ अपनी बोनी की थी. वहीं स्त्री 2 ने ओपनिंग डे पर 35.5 करोड़ रुपए छापे थे. कहना गलत नहीं होगा कि स्त्री 2 और 3 के आगे अक्षय कुमार कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं. हालांकि इस बार वो अपनी ही फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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