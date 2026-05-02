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Bhooth Bangla Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म ने बिखेरा जलवा, शुक्रवार को सिनेमाघरों में हुई नोटों की बारिश

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 'भूत बंगला' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. तब्बू और परेश रावल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म दर्शकों को डराने और हंसाने में सफल रही है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 2, 2026 6:36 AM IST
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भूत बंगला की कमाई

भारतीय सिनेमा के खिलाड़ी अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी साथ आती है, पर्दे पर तहलका मचना तय होता है. साल 2026 की अवेटेड हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' ने सिनेमाघर में दहशत मचाई है, लोग जमकर इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जा रहें हैं. 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अब अपने प्रदर्शन के 15 दिन पूरे कर लिए हैं, और इसके आंकड़े बताते हैं कि दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज अब भी बरकरार है.

तीसरे शुक्रवार का रिपोर्ट कार्ड

रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री करते हुए, 'भूत बंगला' ने अपने 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को भी मजबूती दिखाई है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने शुक्रवार को लगभग 4.12 करोड़ रुपये का कारोबार किया. हालांकि यह आंकड़ा शुरुआती दिनों के मुकाबले कम लग सकता है, लेकिन किसी भी फिल्म के लिए तीसरे हफ्ते में करोड़ों की कमाई जारी रखना एक बड़ी बात मानी जाती है.

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फिल्म की टोटल कमाई

फिल्म ने 16 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग के साथ अपना सफर शुरू किया था. बीच के दिनों में फिल्म की कमाई में थोड़ा उतार-चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन अक्षय कुमार के स्टारडम और एक्टरों की कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म को गिरने नहीं दिया.

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कुल नेट इंडिया कलेक्शन: 132.27 करोड़

कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: 157.01 करोड़

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फिल्म का डे-वाइड कलेक्शन

पेड प्रीव्यू: 3.75 करोड़
पहला शुक्रवार (डे 1): 12.25 करोड़
शनिवार (डे 2): 19 करोड़
रविवार (डे 3): 23 करोड़ (उच्चतम)
पहला सोमवार (डे 4)- 6. 75 करोड़ रुपये
पहला मंगलवार (डे 5)- 8 करोड़ रुपये
पहला बुधवार (डे 6)- 6.15 करोड़ रुपये
पहला गुरुवार (डे 7)- 5.50 करोड़ रुपये
दूसरा शुक्रवार (डे 8)- 5.75 करोड़
दूसरा शनिवार (डे 9)- 10.75 करोड़
दूसरा रविवार (डे 10)- 12.40 करोड़
दूसरा सोमवार (डे 11)- 3.65 करोड़
दूसरा मंगलवार (डे 12)- 4.35 करोड़
दूसरे बुधवार (डे 13)- 3.40 करोड़
दूसरे गुरुवार (डे 14)- 3.50 करोड़
तीसरे शुक्रवार (डे 15)- 4.50 करोड़

प्रियदर्शन और अक्षय का जादू

'भूत बंगला' की सबसे खास बात इसकी स्टार कास्ट और निर्देशक हैं. साल 2007 की कल्ट क्लासिक 'भूल भुलैया' के करीब 19 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी हॉरर-कॉमेडी जॉनर में वापस लौटी है. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे मंझे हुए कलाकारों की मौजूदगी ने उस दौर की यादें ताजा कर दी हैं. इसके अलावा तब्बू, जिशु सेनगुप्ता और वामिका गब्बी के किरदारों ने फिल्म में सस्पेंस का तड़का लगाया है. फिल्म को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन साफ दिखा रहा है कि जनता को अक्षय कुमार का देसी हॉरर काफी पसंद आ रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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