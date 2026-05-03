google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Bhooth Bangla Box Office Collection: तीसरे शनिवार को 'भूत बंगला' ने मारी लंबी छलांग, हॉरर-...

Bhooth Bangla Box Office Collection: तीसरे शनिवार को 'भूत बंगला' ने मारी लंबी छलांग, हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के 16वें दिन भी शानदार कमाई कर सबको हैरान कर दिया है. इस हाॅरर काॅमेडी फिल्म को लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 3, 2026 6:43 AM IST
bollywoodlife.com top news

भूत बंगला ने तीसरे शनिवार को कितनी कमाई की?

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर उनका सिक्का आज भी चलता है. फिल्म 'भूत बंगला' अपनी रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी मजबूती से टिकी हुई है. फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 16 दिन पूरे कर लिए हैं और तीसरे शनिवार को इसकी कमाई में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है. दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज इस कदर बरकरार है कि नई फिल्मों की रिलीज के बावजूद 'भूत बंगला' को देखने के लिए थिएटरों में भारी भीड़ उमड़ रही है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म ने बिखेरा जलवा, शुक्रवार को सिनेमाघरों में हुई नोटों की बारिश

16वें दिन की कमाई के आंकड़े

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'भूत बंगला' ने अपने तीसरे शनिवार यानी 16वें दिन 3.23 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म अभी भी देशभर के 4,283 शो में चल रही है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection: दूसरे सोमवार को अक्षय-प्रियदर्शन की फिल्म ने की इतनी कमाई, जानें अब तक का टोटल कलेक्शन

कुल इंडियन नेट कलेक्शन: 135.88 करोड़

कुल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन: 161.36 करोड़

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth bangla Box office collection Day 10: 'भूत बंगला' का संडे धमाका, रविवार को अक्षय कुमार की फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई

यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि फिल्म ने न केवल अपनी लागत वसूल ली है, बल्कि अब यह बड़े मुनाफे की ओर बढ़ रही है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में भी फिल्म जल्द ही नए रिकाॅर्ड बनाने वाली है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी 'अर्जुन आचार्य' (अक्षय कुमार) नाम के एक शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे मंगलपुर गांव में एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली विरासत में मिलती है. अर्जुन आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसलिए वह अपनी बहन की शादी इसी हवेली में करने का रिस्क लेता है. गांव वाले उसे 'वधुसुर' नाम के एक भयानक राक्षस के बारे में चेतावनी देते हैं, जो दुल्हनों का शिकार करता है. लेकिन अर्जुन इन बातों को मजाक में टाल देता है, जिसके बाद शुरू होता है डर और हंसी का वो सिलसिला, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है.

सितारों से सजी है महफिल

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कॉमेडी के दिग्गजों की फौज है. अक्षय कुमार के साथ पा‌रेश रावल और राजपाल यादव की तिकड़ी ने पुराने दिनों की याद ताजा कर दी है. इसके अलावा फिल्म में तब्बू, वामिका गब्बी और जिशु सेनगुप्ता ने भी अपनी एक्टिंग से फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं. एकता कपूर और शोभा कपूर द्वारा निर्मित यह फिल्म साल 2026 की सबसे सफल हॉरर-कॉमेडी बनकर सामने आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Dhurandhar 2 Box Office Day 45: आखिरी सांस गिन रही है 'धुरंधर 2'? बॉक्स ऑफिस से हुआ सूपड़ा साफ