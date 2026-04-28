ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Bhooth Bangla Box Office Collection: दूसरे सोमवार को अक्षय-प्रियदर्शन की फिल्म ने की इतनी कमाई, जाने...

Bhooth Bangla Box Office Collection: दूसरे सोमवार को अक्षय-प्रियदर्शन की फिल्म ने की इतनी कमाई, जानें अब तक का टोटल कलेक्शन

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' को लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. दूसरे वीकेंड पर डबल डिजिट में कमाई करने के बाद, सोमवार को फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई

By: Shreya Pandey  |  Published: April 28, 2026 7:00 AM IST

Bhooth Bangla Box Office Collection: दूसरे सोमवार को अक्षय-प्रियदर्शन की फिल्म ने की इतनी कमाई, जानें अब तक का टोटल कलेक्शन
Bhooth Bangla का टोटल कलेक्शन

भारतीय सिनेमा के कॉमेडी किंग अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी ने 14 साल बाद 'भूत बंगला' के जरिए पर्दे पर वापसी की है. 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस हॉरर-कॉमेडी ने दर्शकों को हंसाने और डराने की पूरी कोशिश की है. फिल्म ने अपने शुरुआती सफर में उतार-चढ़ाव का एक लंबा दौर देखा है, जहां वीकेंड पर फिल्म ने कितनी की कमाई, वहीं वर्किंग डेज फिल्म के लिए मुश्किल साबित हो रहे हैं.

वीकेंड के बाद मंडे का गणित

दूसरे वीकेंड पर शानदार उछाल दिखाने के बाद 'भूत बंगला' का मंडे टेस्ट काफी मुश्किल रहा. रिपोर्ट के अनुसार, 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जहां रविवार को फिल्म ने 12.50 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था, वहीं सोमवार को यह आंकड़ा सिमटकर मात्र 3.65 करोड़ रह गया है. इस गिरावट की मुख्य वजह वर्किंग डे होना और आईपीएल 2026 की लोकप्रियता मानी जा रही है. हालांकि, फिल्म ने अब तक कुल 115.69 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन कर लिया है, जो अक्षय कुमार के लिए एक राहत भरी खबर है.

Also Read
Bhooth bangla Box office collection Day 10: 'भूत बंगला' का संडे धमाका, रविवार को अक्षय कुमार की फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई

फिल्म का टोटल कलेक्शन

पेड प्रीव्यू: 3.75 करोड़
पहला शुक्रवार (डे 1): 12.25 करोड़
शनिवार (डे 2): 19 करोड़
रविवार (डे 3): 23 करोड़ (उच्चतम)
पहला सोमवार (डे 4)- 6. 75 करोड़ रुपये
पहला मंगलवार (डे 5)- 8 करोड़ रुपये
पहला बुधवार (डे 6)- 6.15 करोड़ रुपये
पहला गुरुवार (डे 7)- 5.50 करोड़ रुपये
दूसरा शुक्रवार (डे 8)- 5.75 करोड़
दूसरा शनिवार (डे 9)- 10.75 करोड़
दूसरा रविवार (डे 10)- 12.40 करोड़

Also Read
Bhooth Bangla Box Office Day 9: दूसरे हफ्ते भी नहीं थम रही अक्षय की हॉरर-कॉमेडी की रफ्तार, 9वें दिन सिनेमाघरों में हुई करोड़ों की धनवर्षा

दूसरे सोमवार (डे 11)- 3.65 करोड़

कमाई का अब तक का सफर

फिल्म की शुरुआत 16 करोड़ के ओपनिंग डे (पेड प्रीव्यू सहित) के साथ हुई थी. पहले रविवार को फिल्म ने अपने करियर का सबसे शानदार 23 करोड़ का आंकड़ा छुआ. हालांकि, पहले हफ्ते के वर्किंग डेज में फिल्म सिंगल डिजिट में सिमट गई थी, लेकिन दूसरे शनिवार फिल्म ने 10.75 करोड़ और रविवार को 12.50 करोड़ की कमाई की.

Also Read
Bhooth bangla Box office collection Day 8: प्रियदर्शन-अक्षय की जोड़ी ने फिर मचाया धमाल, दूसरे फ्राईडे हुई छप्परफाड़ कमाई

फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट का एक्टिंग

'भूत बंगला' की कहानी एक एनआरआई (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लंदन से मंगलपुर स्थित अपने पुश्तैनी बंगले में अपनी बहन की शादी के लिए आता है. इस पुराने बंगले में छिपे रहस्य, बुरी ताकतें और गांव वालों का डर फिल्म को रोमांचक बनाता है. फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी स्टार कास्ट है. अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू की मौजूदगी ने 90 के दशक की कॉमेडी की यादें ताजा कर दी हैं. वामिका गब्बी और जिशु सेनगुप्ता ने भी अपने किरदारों में जान डाल दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Akshay Kumar Bhooth Bangla Bhooth Bangla Box Office Collection