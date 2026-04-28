Bhooth Bangla Box Office Collection: दूसरे सोमवार को अक्षय-प्रियदर्शन की फिल्म ने की इतनी कमाई, जानें अब तक का टोटल कलेक्शन

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' को लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. दूसरे वीकेंड पर डबल डिजिट में कमाई करने के बाद, सोमवार को फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई

भारतीय सिनेमा के कॉमेडी किंग अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी ने 14 साल बाद 'भूत बंगला' के जरिए पर्दे पर वापसी की है. 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस हॉरर-कॉमेडी ने दर्शकों को हंसाने और डराने की पूरी कोशिश की है. फिल्म ने अपने शुरुआती सफर में उतार-चढ़ाव का एक लंबा दौर देखा है, जहां वीकेंड पर फिल्म ने कितनी की कमाई, वहीं वर्किंग डेज फिल्म के लिए मुश्किल साबित हो रहे हैं.

वीकेंड के बाद मंडे का गणित

दूसरे वीकेंड पर शानदार उछाल दिखाने के बाद 'भूत बंगला' का मंडे टेस्ट काफी मुश्किल रहा. रिपोर्ट के अनुसार, 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जहां रविवार को फिल्म ने 12.50 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था, वहीं सोमवार को यह आंकड़ा सिमटकर मात्र 3.65 करोड़ रह गया है. इस गिरावट की मुख्य वजह वर्किंग डे होना और आईपीएल 2026 की लोकप्रियता मानी जा रही है. हालांकि, फिल्म ने अब तक कुल 115.69 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन कर लिया है, जो अक्षय कुमार के लिए एक राहत भरी खबर है.

फिल्म का टोटल कलेक्शन

पेड प्रीव्यू: 3.75 करोड़

पहला शुक्रवार (डे 1): 12.25 करोड़

शनिवार (डे 2): 19 करोड़

रविवार (डे 3): 23 करोड़ (उच्चतम)

पहला सोमवार (डे 4)- 6. 75 करोड़ रुपये

पहला मंगलवार (डे 5)- 8 करोड़ रुपये

पहला बुधवार (डे 6)- 6.15 करोड़ रुपये

पहला गुरुवार (डे 7)- 5.50 करोड़ रुपये

दूसरा शुक्रवार (डे 8)- 5.75 करोड़

दूसरा शनिवार (डे 9)- 10.75 करोड़

दूसरा रविवार (डे 10)- 12.40 करोड़

दूसरे सोमवार (डे 11)- 3.65 करोड़

कमाई का अब तक का सफर

फिल्म की शुरुआत 16 करोड़ के ओपनिंग डे (पेड प्रीव्यू सहित) के साथ हुई थी. पहले रविवार को फिल्म ने अपने करियर का सबसे शानदार 23 करोड़ का आंकड़ा छुआ. हालांकि, पहले हफ्ते के वर्किंग डेज में फिल्म सिंगल डिजिट में सिमट गई थी, लेकिन दूसरे शनिवार फिल्म ने 10.75 करोड़ और रविवार को 12.50 करोड़ की कमाई की.

फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट का एक्टिंग

'भूत बंगला' की कहानी एक एनआरआई (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लंदन से मंगलपुर स्थित अपने पुश्तैनी बंगले में अपनी बहन की शादी के लिए आता है. इस पुराने बंगले में छिपे रहस्य, बुरी ताकतें और गांव वालों का डर फिल्म को रोमांचक बनाता है. फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी स्टार कास्ट है. अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू की मौजूदगी ने 90 के दशक की कॉमेडी की यादें ताजा कर दी हैं. वामिका गब्बी और जिशु सेनगुप्ता ने भी अपने किरदारों में जान डाल दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more